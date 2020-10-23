Иностранный язык в младшей школе

Преподавателям и учителям иностранного языка стоит помнить, что артикуляционный аппарат у детей до десяти лет наиболее гибкий. Это означает, что дети младшего школьного возраста при должном обучении могут овладеть иностранным языком почти без акцента. Английский язык для младших школьников или любой другой язык можно сделать легкимии максимально интересным для малышей, что и гарантирует успешное и быстрое усвоение учебного материала. Для этого нужно помнить про особенности развития младших школьников.

Маленькие дети очень разные. Кто-то уже вполне самостоятелен и уверен в себе, а кто-то впечатлительный и плаксивый. Для того, чтобы всем ребятам было комфортно, учитель должен обеспечить в классе приятный психологический климат, чтобы дети не ощущали напряжения, давления и не испытывали страх. Также важно вовлекать в работу всех-всех учеников, убедиться, что задействованы абсолютно все, так как бездействующие дети очень быстро теряют интерес к материалу.

Когда учитель готовится к уроку, он ни в коем случае не должен забывать, с какой возрастной категорией работает. Малыши отличаются особенностью запоминать информацию случайно. Если постоянно акцентировать внимание на том, что вот это нужно выучить, очень мала вероятность того, что дети много запомнят. Важно преподносить материал в интересной игровой форме, в таком случае ребята быстро учатся.

Игра в процессе изучения языка

Игра — это, наверное, самый важный элемент в процессе изучения иностранного языка в младшей школе. Дети с радостью участвуют в различных играх от складывания карточек, раскрасок и до подвижных забав с песнями и танцами. Помимо игр учителя начальной школы могут использовать сказочные сюжеты и различные истории для представления нового материала.

Важно помнить, что малыши быстро устают и теряют интерес к однообразию, поэтому правильным будет каждые десять-пятнадцать минут менять виды деятельности. Кроме того, рекомендуется «перемещать» детей по классу, если позволяет площадь помещения. Например, сначала они пишут слова в тетрадке, потом идут на ковер и тренируют слова устно, через некоторое время формируют круг у доски и играют в мячик и так далее.

Не надо бояться использовать танцы на уроке и другие подвижные виды деятельности. Движение способствует кровообращению, которое ускоряет мыслительные процессы. Также рекомендуется научить детей запоминать материал с помощью жестов.

Главная задача учителя — поддерживать интерес ребенка к иностранному языку. Если сохраняется интерес, сохраняется и трудоспособность.