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Питерец.ру » Культура » Выставка "Роль учителя в истории России"

Выставка "Роль учителя в истории России"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия - моя история» откроется мультимедийная выставка "Роль учителя в истории России".

5 октября, во Всемирный день учителя, в Историческом парке «Россия - моя история» откроется мультимедийная выставка "Роль учителя в истории России".

Выставка призвана рассказать о роли учителя в развитии общества и государства и продемонстрировать то, что преподаватель - больше, чем профессия, ведь быть учителем - это призвание.

Посетители выставки смогут узнать об учителях, в разные эпохи сыгравших важную, но не всегда отмеченную признанием роль в истории страны.

Экспозиция построена по хронологическому принципу, каждому из блоков предшествует справка о состоянии системы образования в конкретный исторический период. Помимо воспоминаний о педагогических успехах и событиях прошлых лет выставка позволит посетителю пофантазировать о том, какой роль учителя будет через 10-20 лет.

Мультимедийная экспозиция будет представлена во всех Исторических парках федерального проекта "Россия - моя история".

Выставка расположена в зале "ХХ век" и продлится до 10 октября 2021 года включительно.

Вход по билету в экспозицию.

Возрастное ограничение 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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