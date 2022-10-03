Сколько готовы тратить на День учителя

«Питерец.ру» сообщает, что жители города в среднем тратят на День учителя 3 тыс. руб. Таковы данные сервиса SuperJob, основанные на анализе трат за 2021 год. Что касается наиболее популярного подарка, то здесь ожидаемо люди выбирают цветы.

Далее идут подарочные сертификаты, чайные и кофейные наборы. Такая тенденция характерны для многих городов. Здесь были опрошены более 3 тыс. человек из почти 600 населенных пунктов.

Напоминаем, что день учителя отмечают ежегодно 5 октября. Обычно в этот день дети приносят своим учителям пышные букеты. Это праздник, который отмечают во всем мире. Причем его отмечают не только в школах, но и в институтах, колледжах, техникумах, лицеях.