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Питерец.ру » Общество » Сколько готовы тратить на День учителя

Сколько готовы тратить на День учителя

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
newsib.net
Что дарят на День учителя, и в какую сумму это обходится?

«Питерец.ру» сообщает, что жители города в среднем тратят на День учителя 3 тыс. руб. Таковы данные сервиса SuperJob, основанные на анализе трат за 2021 год. Что касается наиболее популярного подарка, то здесь ожидаемо люди выбирают цветы.

Далее идут подарочные сертификаты, чайные и кофейные наборы. Такая тенденция характерны для многих городов. Здесь были опрошены более 3 тыс. человек из почти 600 населенных пунктов.

Напоминаем, что день учителя отмечают ежегодно 5 октября. Обычно в этот день дети приносят своим учителям пышные букеты. Это праздник, который отмечают во всем мире. Причем его отмечают не только в школах, но и в институтах, колледжах, техникумах, лицеях.

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