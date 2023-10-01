Каждый руководитель знает, что чем лучше настроение уподчиненного, тем лучше он работает. Для поднятия боевого духа помогут веселый корпоратив, конкурсы и отличные подарки сотрудникам на новый год. Одни руководители предпочитают дарить деньги в конверте. Другие руководители – одаривают весь коллектив одинаковыми презентами-сувенирами. Мы же предлагаем вам универсальное решение, которое позволит одарить сотрудников и поднять настроение.

Сертификаты на услуги – отличные подарки коллективу

Речь идет о подарочных сертификатах, которые вы можете найти

на нашем сайте bantikov.ru. Здесь разные компании размещают сертификаты на

различного рода услуги. Каждый желающий сделать отличные подарки сотрудникам на

новый год, может преобрести сертификат на услугу в зависимости от предпочтений

каждого отдельного работника и финансовых возможностей начальника.

Почему именно сертификат? Во-первых, каждая услуга

предполагает отдых определенного вида или обучение чему-то новому, интересному

и незабываемому. Отдохнувший работник всегда с радостью идет к новым

свершением. А человек, у которого широкий круг интересов, всегда старается

совершенствоваться в каждом деле, в том числе и на работе.

Что подарить женщинам

Девушкам можно подарить сертификат в спа-салон, салон красоты, массаж или

стрижку. Также они обрадуются подаркам в виде сертификатов на скидку в бутиках.

Девушки и замужние женщины будут рады подарку в виде фотосессии. Можно также

отправить прекрасных дам на кулинарные мастер-классы, обучение хенд-мейду,

консультацию стилиста, урок йоги или танцев.

Для мужчин

Мужчины придут в восторг от сертификатов на стрельбу из

арбалета, пейнтбол, лазертаг, поход в ножевой или стрелковый тир, мастер-класс по фехтованию,

сноукайтинг, полет в аэротрубе, разные виды массажа. Также им можно подарить

возможность экстремального вождения, билет на джип-тур или катинг, тренинг

«безопасность на льду» и управление внедорожником и многие другие.

Для работников любого пола отличным подарком может стать

экскурсия в живописный город. Сплотить коллектив помогут городские квесты.

Также сотрудники обрадуются подарку в виде ужина в ресторане с кальяном или

винной дигустации.

Помните, что хорошие подарки сотрудникам на новый год – это

демонстрация имиджа вашей компании и возможность поощрить и смотивировать

лучших работников.