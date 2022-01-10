Подарки бывают неудачными

Подарок на Новый год и любой другой праздник часто становится символическим. Важнее здесь не то, что именно преподнесут, а сам факт подарка. Однако этот символизм зачастую играет с нами злую шутку. В итоге многие получают ненужные подарки.

Опрос показал, что 19% граждан охотно обменяли бы свои новогодние презенты на что-то другое. Каждый третий респондент предпочел бы и вовсе сдать подарок в магазин. 22% опрошенных не переживают по этому поводу, поскольку предпочитают передарить ненужную им вещь кому-то другому.

По данным «Питерец.ру», в рейтинге самых плохих подарков оказались сладости, чайные наборы и одежда с новогодней символикой. Наиболее желанными подарками стали смартфоны и деньги. Эти варианты оказались беспроигрышными, поскольку таким презентам радовались почти все.