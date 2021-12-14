Традиция дарить подарки применяется не только в обществе, но и в бизнесе. Современные компании ищут возможность стать ближе к своим партнерам, клиентам и мотивировать сотрудников. Корпоративные подарки и сувениры являются приятным стимулом при ведении бизнеса. Кстати, приобрести в Санкт-Петербурге подарки и сувениры оптом по доступным ценам можно в магазин подарков «Перо Павлина».

Корпоративные подарки могут стать:

• Инструментом поддержания контактов и в качестве напоминания о деятельности фирмы.

• Поводом для разговора. В данной ситуации подарки вручают менеджеры компании, которые занимаются созданием коммерческого предложения.

• Возможность для назначения встречи с клиентами.

Качественный и полезный презент будет напоминать человеку о компании.

Виды корпоративных подарков

Подарки для клиентов

В деловой структуре компании должны иметь свои корпоративные сувениры. Такой подарок становится каналом для коммуникации с клиентами. Среди презентов особым спросом пользуются денежные бонусы как сертификаты на покупку товаров или получение бесплатных услуг. Для того чтобы правильно подобрать клиентский подарок, необходимо разделить ЦА на отдельные группы:

1. Покупатели, которые совершают покупки время от времени. Здесь оптимальным подарком могут стать календари и кружки. В особенности клиентам понравятся новогодние презенты.

2. Стабильные клиенты. Здесь приветствуются подарки, которые могут использоваться длительное время. Например, флэшки, коврики и компьютерные мышки.

3. Покупатели, совершающие оптовые покупки. Оптовым клиентам трудно подобрать подарок. Главное выбранный вариант должен запомниться надолго и соответствовать статусу клиента.

Подарки для партнеров

При помощи подарков, компании поддерживают связь с деловыми партнерами. Запрещается дарить партнерам презенты с религиозным, политическим, юмористическим и шуточным смыслом. Такие варианты подарка могут восприниматься как оскорбление. Чтобы не ошибиться с выбором, компании подбирают тематические презенты. Тематика может быть разной. Например, мужчине-партнеру, который увлекается туризмом, можно подарить экипировку. В зависимости от сферы работы компании дарят винтажные вещи.

Оригинальным подарком может стать зарядное устройство для смартфона или ноутбука. При отборе корпоративного подарка нужно учитывать возраст, национальность и религию.

Подарки сотрудникам

Правильно подобранный презент позволит укрепить деловые отношения с сотрудниками. Главной характеристикой корпоративного подарка является необычность и соответствие поводу. Сотрудникам понравится вещь, которая будет необычной и при этом полезной. Новым работникам можно презентовать органайзеры, комплект канцелярских предметов, ежедневники, блокноты, также именные кружки. Опытным сотрудникам понравятся денежные премии. Также офисному сотруднику уместно подарить презенты, связанные с ЗОЖ. Например, прибор для проведения домашнего массажа, спортивные принадлежности или подарочный абонемент в фитнес-клуб.