Зачем дарить корпоративные подарки?

Подарки с древности считаются универсальным способ налаживания взаимоотношений. Первые подарки зафиксированы еще в Древнем Египте более 3000 лет назад. Вожди разных племен обменивались дарами в знак мира. Короли, князья, графы преподносили в знак уважения или соглашения какую-то вещь. Так и появилась культура обмениваться сувенирами — традиция дарить корпоративные подарки партнерам и соратникам.

В Беларуси традиция вручать корпоративные сувениры зародилась не так давно. А вот в США Европе она существует с начала XX века. История началась с вручения календарей с визиткой предпринимателя. Такой маркетинговый ход способствовал повышению продаж.

Зачем нужны корпоративные сувениры?

Подарки с логотипом компании — это способ стать ближе к партнерам, клиентам, сотрудникам. Возможность напомнить о себе, поблагодарить за поддержку, успешное сотрудничество или за плодотворную работу.

Помимо этого, корпоративные сувениры — это:

Способ рассказать о ценностях компании, вашей миссии, поделиться тем, что важно для бренда. Не обязательно, чтобы вещь, на которую вы наносите лого, имела прямую связь с деятельностью организации;

Повышение узнаваемости бренда. Хороший маркетинговый ход, чтобы лого организации всегда было на виду;

Поддержание корпоративной культуры. Это способ поблагодарить сотрудников, показать им, что рабочие отношения не ограничиваются отчетами и сделать им приятное. Продукция с логотипами укрепляет отношения в коллективе, поддерживает командный дух;

Вирусный эффект. Полезные вещи (например, зонт с лого, кружку, ручку) люди дарят друзьям, близким. Так распространяется информация о бренде.

Когда дарить?

Потребность в брендированных сувенирах обычно появляется в преддверии праздников. Однако не нужно ждать особого случая. Дарить подарки с лого компании без повода даже лучше. Так ваши ежедневники, кружки или ручки с логотипами не затеряются среди других праздничных сувениров.

Повод для вручения подарка есть всегда: день рождения фирмы, 100-й клиент за месяц, удачное завершение сотрудничества, благодарность за хорошую работу. Главное, чтобы фирменная продукция была на руках.

Как определить бюджет для брендированной продукции?

Кто-то скажет, что чем больше бюджет, тем лучше подарки можно заказать. Однако необязательно тратить большие суммы на фирменную продукцию. В компании krasavik.by есть предложения для любого случая и бюджета. Например, у нас можно заказать нанесение лого на:

Небольшие сувениры: канцелярские товары, кружки, флешки;

Одежду и головные уборы: футболки, свитшоты, джемперы, рубашки и др. Одежду с лого заказывают и как форму для сотрудников или команд;

Посуду: кружки, стаканы, наборы чайные или кофейные, фляжки, термокружки.

Аксессуары: зонты, сумки, часы.

Заказывая у нас, не придется искать товары, а потом место, где нанести лого на фирменную продукцию. Krasavik.by сэкономит время и поможет раскрутить бренд.