Зачем дарить корпоративные подарки?

ента новостей

20:33
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95
19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе
19:00
Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»
18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
18:51
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны
18:48
Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту
18:46
Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
16:31
«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства
16:26
На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс
14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
13:57
В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств
11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре
10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
10:35
Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове
10:19
В Невском районе задержали 34-летнего мужчину обманувшего пенсионерку
10:02
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в спину мужчине
09:32
В Ленобласти прошел оперативный штаб по реализации НСПД
09:27
Пожилым петербуржцам помогут передать новогодние подарки военнослужащим на передовую
09:13
Три человека погибли и иностранцы получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле
09:05
Российский газ вернется в Европу?
08:40
Кофе с молоком – это вредно?
08:05
ЖК «Ломоносовъ» будет сдан
16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
16:06
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»
16:01
В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине
15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
15:54
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке
15:52
В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Зачем дарить корпоративные подарки?

Зачем дарить корпоративные подарки?

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PxHere
Подарки с древности считаются универсальным способ налаживания взаимоотношений. Первые подарки зафиксированы еще в Древнем Египте более 3000 лет назад.

Подарки с древности считаются универсальным способ налаживания взаимоотношений. Первые подарки зафиксированы еще в Древнем Египте более 3000 лет назад. Вожди разных племен обменивались дарами в знак мира. Короли, князья, графы преподносили в знак уважения или соглашения какую-то вещь. Так и появилась культура обмениваться сувенирами — традиция дарить корпоративные подарки партнерам и соратникам.

В Беларуси традиция вручать корпоративные сувениры зародилась не так давно. А вот в США Европе она существует с начала XX века. История началась с вручения календарей с визиткой предпринимателя. Такой маркетинговый ход способствовал повышению продаж.

Зачем нужны корпоративные сувениры?

Подарки с логотипом компании — это способ стать ближе к партнерам, клиентам, сотрудникам. Возможность напомнить о себе, поблагодарить за поддержку, успешное сотрудничество или за плодотворную работу.

Помимо этого, корпоративные сувениры — это:

  • Способ рассказать о ценностях компании, вашей миссии, поделиться тем, что важно для бренда. Не обязательно, чтобы вещь, на которую вы наносите лого, имела прямую связь с деятельностью организации;
  • Повышение узнаваемости бренда. Хороший маркетинговый ход, чтобы лого организации всегда было на виду;
  • Поддержание корпоративной культуры. Это способ поблагодарить сотрудников, показать им, что рабочие отношения не ограничиваются отчетами и сделать им приятное. Продукция с логотипами укрепляет отношения в коллективе, поддерживает командный дух;
  • Вирусный эффект. Полезные вещи (например, зонт с лого, кружку, ручку) люди дарят друзьям, близким. Так распространяется информация о бренде.

Когда дарить?

Потребность в брендированных сувенирах обычно появляется в преддверии праздников. Однако не нужно ждать особого случая. Дарить подарки с лого компании без повода даже лучше. Так ваши ежедневники, кружки или ручки с логотипами не затеряются среди других праздничных сувениров.

Повод для вручения подарка есть всегда: день рождения фирмы, 100-й клиент за месяц, удачное завершение сотрудничества, благодарность за хорошую работу. Главное, чтобы фирменная продукция была на руках.

Как определить бюджет для брендированной продукции?

Кто-то скажет, что чем больше бюджет, тем лучше подарки можно заказать. Однако необязательно тратить большие суммы на фирменную продукцию. В компании krasavik.by есть предложения для любого случая и бюджета. Например, у нас можно заказать нанесение лого на:

  • Небольшие сувениры: канцелярские товары, кружки, флешки;
  • Одежду и головные уборы: футболки, свитшоты, джемперы, рубашки и др. Одежду с лого заказывают и как форму для сотрудников или команд;
  • Посуду: кружки, стаканы, наборы чайные или кофейные, фляжки, термокружки.
  • Аксессуары: зонты, сумки, часы.

Заказывая у нас, не придется искать товары, а потом место, где нанести лого на фирменную продукцию. Krasavik.by сэкономит время и поможет раскрутить бренд.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-12-2021, 18:28
Корпоративные подарки и сувениры
9-08-2015, 00:09
Сувениры для бизнеса и компании
24-02-2018, 13:25
Идеальные корпоративные презенты с печатью логотипа – какие они?
2-03-2015, 23:27
Подарочные сувениры – хорошая реклама
2-04-2016, 11:24
Новый подход: необычные корпоративные подарки
15-06-2018, 12:20
Недорогие корпоративные подарки: как выбрать и презентовать

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
187
Сегодня, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
229
Сегодня, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
177
Вчера, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
181
Вчера, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх