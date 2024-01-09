Почему собирать компьютер на RTX 4080 и 4070 плохая идея?

8.01.2024 года компания NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX Super. Новые модели оказались значительно мощнее, и при этом дешевле стандартных видеокарт RTX 4080, 4070 и 4070 Ti.

Видеокарты RTX 40-ой серии Super

Компания NVIDIA представила видеокарты серии GeForce RTX 4000 Super. Анонсированы модели RTX 4070 Super, 4070 Ti super и 4080 Super. Производитель представил новые графические процессоры в сравнении с предыдущей серией – RTX 3000, однако по техническим характеристиками новые карточки явно превосходят и стандартные версии своей же серии.

Классическая модель RTX 4080 используется процессор AD103-300 с 9728 ядрами CUDA, в версии Super – AD103-400 с 10240 ядрами CUDA. Тактовая частота (с ускорением и без) стандартной модели также уступает новой: 2,51 Ггц против 2,55 Ггц и 2,21 Ггц против 1,21 Ггц.

Базовая видеокарта RTX 4080 оборудована памятью со скоростью 22,4 Гбит/с на контакт, новая модель – 23 Гбит/с на контакт. При этом обе карточки оснащены памятью стандартной конфигурации GDDR6X 16 Гб. Общая пропускная способность памяти в версии Super выросла на 2,6% и составила 736 Гбайт/с, однако разрядность шины памяти не изменилась – 256 бит.

Видеокарта RTX 4070 Super создана на базе процессора AD104-350 с 7168 ядрами CUDA, базовая версия RTX 4070 выполнена на базе AD104-250. Тактовая частота новой карточки с ускорением осталась на том же уровне (2,48 Ггц), а вот базовая частота увеличилась – с 1,92 до 1,98 Ггц. Модель RTX 4070 Super, как и базовая видеокарта, работает на памяти GDDR6X с 12 Гб. Скорость на контакт составляет 21 Гбит/с, пропускная способность – 504 Гбайт/с, разрядность шины – 192 бит.

Видеокарта RTX 4070 Ti Super функционирует на базе процессора AD103-275 с 8448 ядрами CUDA, базовая модель – на AD104-400 с 7680 ядрами. Тактовая частота с ускорением осталась прежней (2,61 Ггц), но выросла базовая тактовая частота – с 2,31 Ггц до 2,34 Ггц. Карточка работает на памяти GDDR6X с 16 Гб, разрядность шины составляет 256 бит, скорость на контакт – 21 Гбит/с, пропускная способность – 672 Гбайт/с.

По остальным показателям видеокарты базовой серии и серии Super остались прежними. Есть небольшие различия в температурных характеристиках и энергопотреблении. В частности, карта RTX 4080 Super потребляет во время игр 246 Вт, а базовая модель – 251 Вт; в режиме ожидания – 15 Вт против 13 Вт, при воспроизведении видео – 22 Вт против 21 Вт.

Официально компания NVIDIA провела сравнение видеокарт новой серии с соответствующими карточками 30-ой серии. По официальным утверждениям, карта RTX 4070 Super работает быстрее RTX 3090.

Помимо улучшенных характеристик, видеокарты серии RTX 4000 Super стоят дешевле базовых моделей. Так, RTX 4080 Супер оценена в 999$, что на 200$ дешевле базовой модели. Стартовая цена RTX 4070 Super составляет 599$, а модели 4070 Ti Super- 799$. Таким образом, и цены, и технические характеристики говорят, что новые игровые компьютеры лучше собирать на базе этих видеокарт. По данным NVIDIA, новые карточки полностью заменят прошлые версии.

Новые видеокарты поступят в продажу в течение января 2024 года. Сначала 17 января выйдет RTX 4070 Super, 24 января – 4070 Ti Super, а 31 января – 4080 Super.