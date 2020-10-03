Тест производительности Mafia: Definitive Edition: хорошо сделанный ремейк

Действительно приличные сиквелы или эффектные возвращения, к сожалению, редкость, хотя, к счастью, есть еще интересные проекты. Тем не менее, Mafia Definitive: Edition мало кому была интересна, особенно после крайне плохого дебюта Mafia III и испорченного ремастера Mafia II. Между тем, мы получили удивительно хорошо обновленное производство, выглядящее очень прилично и плавно работающее на слабых компьютерах, даже несмотря на использование интерфейса DirectX 11. Скачать игру можно по ссылке https://torrentis.org/otkrytyy-mir/6956-mafia-definitive-edition.html без ограничений.

Сюжет игры

Mafia: The City of Lost Heaven - одна из тех постановок, которая довольно хорошо выдержала испытание временем, хотя она была выпущена в 2002 году. Восемнадцатилетний титул-абсолютная классика жанра, ибо хороших игр об итальянской мафии нет до сих пор. Мафия — это качество само по себе, сочетающее в себе отличный сюжет, интересное повествование, многочисленные ссылки на книги и фильмы на гангстерскую тематику, приятную кампанию и надежных героев.

Вероятно, поэтому Mafia: Definitive Edition вызывала большие сомнения, хотя команда Hangar 13 сделала довольно хороший ремейк, улучшив аудиовизуальную обстановку и адаптировав механику к нынешним стандартам, тем не менее сохранив форму и дух оригинала. Садясь перед монитором стоит, однако, иметь в виду, что Мафия никогда не претендовала на звание конкурента Grand Theft Auto, ибо кроме открытым миром и идентичной тематики, обе серии совершенно по-разному подходят к способу ведения игры.

Mafia Definitive: Edition один из лучших ремейков последних лет

Минимальные требования к оборудованию Mafia: Definitive Edition не выглядят пугающими, в конце концов, достаточно процессора Intel Core i5-2500K / AMD FX-8120. Графические чипы, способные тянуть игру в самых низких настройках, - это NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280X, ранее известный как GeForce GTX 680 / Radeon HD 7970, который скоро отпразднует свой восьмой день рождения. Минимальные требования:

Процессор AMD FX-8120 FX-8350;

Видеокарта AMD Radeon R9 280X Radeon RX 5700;

Оперативная память 6 ГБ;

Пространство для хранения 50 ГБ;

Операционная система Windows 10 64-бит.

Итак, предположим, что Mafia: Definitive Edition в самом скромном издании должна идти практически на любом компьютере. По-другому обстоит дело с рекомендованной конфигурацией. Процессоры, по общему признанию, также указаны возрастные, потому что AMD FX-8350 / Intel Core i7-3770 к новинке трудно претендовать, однако видеокарты, безусловно, моложе. Производитель предлагает здесь NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700.