Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти

27 июня 2023 года около 19 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 58-летняя генеральный директор одной из производственных компаний Петербурга.

Дама сообщила, что в период с 23 по 26 июня 2023 с участка 101 поселка Новый Свет Гатчинского района похищен принадлежащий ее компании экскаватор-погрузчик «JCB 3CX SUPER» стоимостью 3 600 000 рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

18 июля 2023 года около 10 часов 00 минут в Москве в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления петербургские полицейские задержали 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.