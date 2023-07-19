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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Петербурга задержан подозреваемый в похищении экскаватора

27 июня 2023 года около 19 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 58-летняя генеральный директор одной из производственных компаний Петербурга.
Дама сообщила, что в период с 23 по 26 июня 2023 с участка 101 поселка Новый Свет Гатчинского района похищен принадлежащий ее компании экскаватор-погрузчик «JCB 3CX SUPER» стоимостью 3 600 000 рублей.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
18 июля 2023 года около 10 часов 00 минут в Москве в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления петербургские полицейские задержали 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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