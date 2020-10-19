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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Мобильные устройства » Как выбрать игровой ноутбук

Как выбрать игровой ноутбук

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Прежде чем приобрести игровой ноутбук, следует внимательно изучить основные характеристики

Прежде чем приобрести игровой ноутбук, следует внимательно изучить основные характеристики, которые позволят играть эффективно. Чтобы не разочароваться в будущем, надо выбрать правильную модель на https://kontakt.az/ru/kompyuteri-i-ofisnaya-texnika/noutbuki/.

Игровой ноутбук – это компьютер, способный эффективно, без зависаний поддерживать любую видеоигру, направленный на комфортное прохождение, он имеет большую мощность и высокопроизводительные конфигурации. При покупке стоит учитывать три основных параметра ноутбуков: процессор, видеокарта и оперативная система. Именно от них зависит обеспечение хорошего геймплея и приятная игра без багов.

Итак, главные факторы, на которые стоит обратить при покупке ноутбука – технические характеристики. Деталей, входящие в комплектацию устройства, определяют мощность вычислительной системы и способность поддержки игр различной сложности.

Высокопроизводительный процессор

Один из первых характеристик хорошего игрового ноутбука. Самой известной моделью игровых процессоров является продукция от компании Intel. Особым уважением пользуется Intel Core i5, например, Lenovo Ideapad 330-15CH. Есть также и более бюджетный вариант этой модели – Intel Core i3, но данный процессор менее производительнее остальных. Также имеются варианты подороже и с лучшей производительностью, например, Intel Core i7 или i9. Мощность процессора хватает на многие годы.

Также известны модели AMD. Мощность данных устройств не отличается от вышеуказанного, например Ryzen 5,7. Несмотря на меньшую популярность, у ЦП от AMD есть одна лучшая характеристика, чем у Intel – графическое ядро, встроенное в МБ, мощнее. То есть, 3D игры поддерживаются лучше, если нет дискретной видеокарты.

Видеокарта

Отвечает за обработку компьютерной графики, то есть от её производительности зависит качество картинки, количество кадров в секунду (fps). Для людей, не желающих приобретать дорогой вариант, подойдёт карта от AMD Radeon. В комплектации моделей начального игрового уровня – видеокарта Radeon 7730M. Неплохая карта, подходит для игр на высоких настройках.

Американская компания Nvidia предлагает варианты подороже, но помощнее производительностью. Подходит данный технический девайс для людей, нацеленных на более «тяжеловесные» игры.

Оперативка

Достаточный объем оперативной памяти не менее важен перечисленных критериев выбора. Рекомендуется брать от 16 гб, но и 8 приемлемо. Однако ниже 8 гб брать нельзя, так как не потянет видеоигры. 4 гб карты памяти подходят для простых намерений – аудиозаписи, фотографии. При возможности можно увеличивать объем оперативки с помощью дополнительных приложений.

Тип и ёмкость накопителя

Они предназначены для хранения файлов, но их память ограничена. На 1 гб памяти можно установить 6-7 новых игр среднего веса 150-200 МБ. Ещё некоторую часть могут занимать музыка, фото, видео. Самый оптимальный объем накопителя для игрового ноутбука 1-2 ТБ. Однако вопреки всему главную роль играет не количество гб, а скорость чтения файлов. У SSD-дисков скорость чтения высокая, но стоят дорого. Дешевле HD-диски, но скорость ниже. Хорошей комбинацией будет HDD и SSD.

При выборе также обращается внимание на качество экрана, ёмкость батареи. Но это второстепенные критерии, выбирающиеся индивидуально и косвенно влияющие на мощность ноутбука.

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