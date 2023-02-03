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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » VPN как основной инструмент для безопасности в сети

VPN как основной инструмент для безопасности в сети

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mvideo.ru
В настоящее время все большее число людей начинает интересоваться вопросом, для чего нужен vpn.

Полезный инструмент

В настоящее время все большее число людей начинает интересоваться вопросом, для чего нужен vpn. Действительно, данный инструмент можно считать одним из наиболее популярных и востребованных.

По своей сути vpn представляет собой виртуальную сеть частного характера. Она выполняет роль расширения, упрощая взаимодействия пользователя с ресурсами и приложениями через интернет. Суть vpn сводится к сокрытию данных от публичности. То есть, благодаря данному инструменту пользователь может эффективно защищать свои сведения от мошеннических структур.

У vpn есть множество сценариев использования в сети. Но все они связаны с безопасностью и сокрытием данных. С активным vpn пользователя кратно тяжелее взломать, провайдер не может отследить информацию о его данных, а подключение к интернету остается максимально защищенным. 

Среди же объективных преимуществ vpn в первую очередь можно выделить такие аспекты, как:

  • vpn как инструмент позволяет сохранять высокий уровень анонимности в сети, в рамках которого никто не может отследить реальное место расположение пользователя;
  • Благодаря vpn можно защищаться от атак хакерского формата, поскольку создаваемая структура усложняет получение доступа мошенниками к устройству;
  • vpn открывает доступ к закрытым материалам, которые заблокированы или же скрыты на определенной территориальной местности.

Разновидности vpn

В настоящее время существует несколько разновидностей vpn соединения:

  • OpenVPN
  • PPTP 
  • L2TP

Данные виды имеют определенные отличия, но для обывателя они не будут чрезмерно существенными. Все варианты предоставляют высокую степень защиты, сохраняют конфиденциальность и уберегают пользователя от мошенников.

Как подключить vpn

Подключение vpn может осуществляться разными способами. Например, для мобильного телефона часто бывает достаточным установить соответствующую программу и включить защиту в ней. В компьютере можно скачать расширение для браузера, зайти на тематические ресурсы, предоставляющие сервера и так далее.

Сегодня vpn может быть бесплатным и платным, распространяющимся по подписке. Последний вариант зачастую предоставляет лучший уровень защиты, эффективнее оберегает пользовательские данные от злоумышленников. Да и стоимость подписок зачастую невелика, так что позволить себе данный инструмент может любой пользователь интернета.

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