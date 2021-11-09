Скотч с логотипом: недорогой и действенный рекламный инструмент

Выбирая такой способ брендирования грузов, как скотч с логотипом, компания получает в свои руки одновременно недорогой и эффективный маркетинговый инструмент, который при правильном использовании обеспечивает действительно отличный рекламный результат.

Особенности изготовления скотча с логотипом

Для этого может использоваться два метода - межслойный и поверхностный, каждый хорошо подходит для своего случая. Печать может быть сделана не только каким-то одним цветом, но и несколькими (обычно до трех) что позволяет сделать надпись или рисунок еще более выразительным, а значит, выделиться среди конкурентов.





Компания, которая наносит печать, предлагает возможность приобрести ленту нестандартных размеров, а если сделать заказ более чем на 20 тысяч рублей, то доставка по Санкт-Петербургу и области будет бесплатной. Заказчик в любом случае может рассчитывать на максимально высокое качество печати.

«Риверснаб» предлагает любую партию скотча в рулонах или роликах, причем можно выбрать подходящие характеристики самой ленты и вариант печати, то есть в один или в несколько цветов.

Почему клейкая лента с логотипом - это отличное маркетологическое решение

Прежде всего, как ни странно, он играет роль дополнительной защиты от подделки, поскольку все быстро привыкают к том, что товар прибывает в такой упаковке, а если этого не происходит, данный факт всегда вызывает подозрение.

Размещение на скотче логотипа и элементов фирменного стиля также позволяет дополнительно повлиять на лояльность к компании. Ее начинают постепенно визуально выделять среди аналогов, а это очень полезно. Кроме того, на ленту можно наносить такие слова, как "скидки" или "акция", что дополнительно привлекает внимание покупателей.

В рекламе, как и в любви, любые средства хороши, так что, если есть возможность дополнительно обеспечить заметность своего продукта, ею не стоит пренебрегать. Скотч с логотипом обойдется совсем недорого, при этом один только этот рекламный инструмент способен принести компании немало клиентов.

Само собой, только при условии, что он был заказан у надежного, гарантирующего качество изготовителя, например, такого как «Риверснаб». В таком случае заказчик сможет рассчитывать как на качество основы, которая не порвется и не подведет в самый неподходящий момент, так и на качество печати - сложно не согласиться с тем, что расползающиеся буквы хорошей рекламой точно не являются.