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Питерец.ру » Статьи » Разное » Программа для преобразования текста в речь

Программа для преобразования текста в речь

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Звуковая информация представляет собой важную часть данных, которые человек получает ежедневно. Ее источники различны и окружают людей везде. Речь человека —

Звуковая информация представляет собой важную часть данных, которые человек получает ежедневно. Ее источники различны и окружают людей везде. Речь человека — это уникальная особенность, которую на протяжении длительного времени пытаются повторить различные программы, предназначение для решения задач озвучивания текстов. Синтезаторы речи созданы для того, чтобы преобразовывать текст в речь за короткие сроки. Они способны читать гораздо большее количество данных, чем человек, поэтому отличаются наибольшей эффективностью.

Как сделать озвучку

Алгоритм работы со всеми сервисами для синтеза примерно одинаковый:

  1. Сначала пользователь заходит на сайт программы или скачивает и устанавливает ее на свое устройство.
  2. Затем клиент вводит текст в поле и выбирает нужные настройки — голос, язык, скорость.
  3. После запуска обработки инструмент начинает работу и выдает в конечном итоге набор звуков, представляющий собой звуковую версию текста.

Программы пропускают текстовые данные через длительную схему обработки. Для преобразования текстов не требуется присутствия человека, поэтому пока бот справляется с прочтением текста, пользователи могут заниматься своими делами.

Сервис «Войсбот»

Программа «Войсбот» представляет собой многофункциональный инструмент, который создан для того, чтобы помогать людям в работе, творчестве и повседневности. С его помощью можно озвучивать текста и скачивать полученные звуковые дорожки на свои устройства для дальнейшего использования.

«Войсбот» — это платный сервис, предлагающий для ознакомления бесплатный период. Правила его использования достаточно просты, поэтому разобраться с особенностями управления сможет каждый пользователь. В бесплатной версии клиент может опробовать несколько ботов, отличающихся по голосу. Они могут читать информацию на разных языках мира, с разной скоростью, тембром, акцентом, высотой и прочими речевыми особенностями. Количество символов до оплаты ограничено до 500. После покупки платного аккаунта пользователи могут обрабатывать большие объемы текстовой информации за несколько секунд.

Перед внесением средств на кошелек аккаунта клиенту рекомендуется прочитать все правила использования, указанные на главной странице сайта. В документах собраны некоторые особенности работы ресурса, включая и денежные вопросы.

Зарегистрированные пользователи открывают перед собой больше возможностей. Им доступно расширенное количество ботов, которые способны создать уникальную атмосферу в проекте. Им доступен архив, в котором они могут на протяжении 30 дней хранить свои работы, не заполняя память своего устройства.

Помимо ботов для синтеза речи программа предлагает библиотеку со звуками, где можно найти звуковые эффекты для своих творческих проектов. Сервис является надежным помощником многочисленных клиентов, которые оставляют после работы положительные отзывы и рекомендации для других клиентов.

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