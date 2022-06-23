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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Для чего нужно покупать прокси?

Для чего нужно покупать прокси?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Использование прокси-сервера имеет ряд преимуществ. Во-первых, прокси-серверы можно использовать для обхода ограничений

Использование прокси-сервера имеет ряд преимуществ. Во-первых, прокси-серверы можно использовать для обхода ограничений на основе местоположения, которые накладывает на веб-сайты ваш интернет-провайдер. Используя прокси, вы можете получить доступ к этим веб-сайтам, не раскрывая своего местоположения. Кроме того, прокси-серверы можно использовать для обхода фильтрации контента, которая блокирует определенные веб-сайты. На сайте proxy-seller.io можно ознакомиться с лучшими прокси-серверами.

Технические вопросы

Покупка прокси-сервера — явление достаточно распространенное, но то, на какие «плюшки» приходится идти пользователю, чтобы получить доступ к анонимному, зашифрованному и защищенному сайту, — полностью в руках покупателя. Ассортимент прокси очень широк.

Где и зачем покупать прокси?

Прокси необходимо использовать для локального доступа и работы в сети из любой точки земного шара. Прокси — это посредники, используемые пользователем для доступа в Интернет. Прокси выполняют две основные функции: кэширование и пересылка. Кэширование означает, что прокси-серверы хранят копии запрошенных страниц из своего локального кеша, чтобы будущие запросы на те же самые страницы обслуживались быстрее из собственной памяти прокси-сервера, вместо того, чтобы снова путешествовать по всему Интернету в поисках страницы, с которой можно начать поиск.

  • Прокси — это промежуточный сервер между пользователем Интернета и серверами, с которых запрашивается информация.
  • Прокси-серверы широко используются всеми, кто хочет скрыть свою личность или ограничить доступ к определенным веб-сайтам.
  • Прокси-серверы работают, перехватывая запрос пользователя и перенаправляя его на запрошенный веб-сайт. Исходный IP-адрес пользователя заменяется IP-адресом прокси-сервера. Таким образом, местоположение пользователя и информация о браузере скрыты от сервера.

Они широко используются по ряду причин. Например, многие люди хотят получить доступ к заблокированным веб-сайтам. При использовании прокси местоположение пользователя не раскрывается заблокированным серверам. Прокси-серверы также используются для обхода корпоративных брандмауэров. Используя прокси, пользователь может выйти в Интернет, не раскрывая свою личность или адрес компьютера, с которого он выходит в Интернет.

Причины популярности

Это полезный инструмент для всех, кто хочет получить доступ к заблокированным или недоступным по другим причинам веб-сайтам. При использовании прокси местоположение пользователя и информация о браузере скрыты от сервера. Прокси-серверы также полезны для обхода корпоративных брандмауэров.

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