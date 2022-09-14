Что такое прокси-сервер. Преимущества использования услуги

Прокси-сервера помогают своим обладателям оставаться в сети анонимными, обходя различные запреты. Они позволяют пользоваться Интернет-ресурсами без ограничений. Подключить такую услугу можно на специализированном сайте. Один из таких – youproxy.io. На этой площадке любой может приобрести прокси любой локации – Франция, Польша, Сингапур, Россия и т.д.

Как работает прокси-сервер

Стандартные виды серверов подойдут как для личного пользования, так и для работы.

Использовать прокси можно для любого устройства: это может быть компьютер, телефон, ноут, планшет. Основная задача такого сервера – сохранение личных данных пользователя.

Любое компьютерное устройство для выхода в сеть использует IP. Именно этот адрес идентифицирует юзера в Интернете. Прокси-сервера помогают оставить этот адрес в секрете. Они автоматически заменяют реальный IP пользователя на другой. При необходимости даже другой страны. Это и есть основная функция таких серверов.

По сути прокси представляют собой связующее звено между устройством юзера и веб-сайтами, на которые он заходит в процессе работы.

Если используется стандартный тип прокси, то пользователю даже нет необходимости производить какие-либо дополнительные настройки. Единственное, что ему нужно будет сделать – выбрать необходимый анонимный IP.

Преимущества использования прокси

К основным достоинствам такой услуги относят следующее:

Простота использования;

Невысокая стоимость (есть также совершенно бесплатные варианты);

Сохранение личных данных в секрете;

Защита от сетевых мошенников.

Прокси-сервера нередко используют для посещения ресурсов, которые по каким-либо причинам не пускают пользователя. Это может быть блокировка по стране, либо блокировка конкретного IP.

В любом случае прокси поможет обойти любой запрет, благодаря замене адреса на анонимный.

Такие сервера используют не только обычные пользователи для личных целей, но и работники различных сфер. Например, SMM-менеджеры, маркетологи.

Сотрудники различных фирм и компаний, которые используют сразу несколько учетных записей в социальных сетях для продвижения товаров и услуг, также нередко используют такие сервера, чтобы не оказаться забанеными администрацией.

Владельцы крупных корпораций приобретают прокси, чтобы ограничить доступ своих сотрудников к определенным сайтам. Это поможет правильно организовать рабочий процесс, не посещать им в неположенное время социальные сети, площадки с видеороликами и т.д.