Гортензия Фрайз Сандей: характеристика и уход

ента новостей

14:18
В Ленобласти по горячим следам задержали студента, ударившего ножом своего оппонента
13:48
В Петербурге задержали мужчину за покушение на убийство
13:15
"Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные
11:49
В Петербурге 4-летний мальчик врезался в дерево на ватрушке
11:42
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу
11:39
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
07:23
Бразильцам выдали российские пасторта
07:21
Полтавченко – 70
07:19
Ждем туристов из Китая
20:48
Бразильские футболисты Зенита Малком и Клаудиньо получили российское гражданство
18:33
В Ленобласти на выходных ожидается метель и снег
18:27
В Петербурге открылась выставка «Украина. На переломах эпох»
18:08
В Мурино прорвало водопровод и затопило улицу
18:06
Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного
15:18
У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН
15:00
В Луге задержали поджигателей автомобиля
14:55
В Парголово задержали мужчину, напавшего на охранника поликлиники
13:16
В Ленобласти в ДТП пострадали двое детей
13:11
Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён
12:18
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
11:49
В парке Петергофа поймали вооруженную женщину
09:52
Они хотят работать по вечерам
09:50
Как отнеслись к словам Путина
09:38
Сколько нужно мужчинам?
14:38
На площади Восстания прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества
14:37
Полицейские задержали лихача, объезжавшего «пробку» по тротуару
12:41
В Мурино задержан задержан вор-карманник
11:20
Во Всеволожске пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей
11:11
В Петербурге подозревают в развратных действиях с несовершеннолетней
11:06
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Гортензия Фрайз Сандей: характеристика и уход

Гортензия Фрайз Сандей: характеристика и уход

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
dolinasad.by
Когда домовладелец сталкивается с проблемой ландшафтного дизайна, гортензии всегда являются надежным решением

Когда домовладелец сталкивается с проблемой ландшафтного дизайна, гортензии всегда являются надежным решением. Самая захватывающая особенность, которую предлагает гортензия Фрайз Сандей — потрясающий переход от белого к розовому и красному в течение всего сезона. Прохожие будут останавливаться, чтобы полюбоваться гортензиями цвета омбре, цветущими по всему вашему ландшафту. 

   Основные характеристики

  • Общее название: метельчатые гортензии.
  • Ботаническое название: Hydrangea paniculata 'Rensun'.
  • Семейство: Гортензиевые.
  • Тип растения: Кустарник.
  • Взрослый размер: 120-150 см в высоту, 90-120 см в ширину.
  • Воздействие солнца: полное, частичное
  • Тип почвы: переносит большинство почв, если они хорошо дренированы.
  • pH почвы: от кислой до щелочной.
  • Время цветения: с июля по сентябрь.
  • Цвет цветка: от белого до красного при похолодании.
  • Родной Ареал: Азия.
  • Токсичность: токсичен для собак, кошек и лошадей.

   Уход за гортензией

Компактный размер гортензии Фрайз Сандей делает ее идеально подходящей для небольших открытых пространств. Ухаживать за этим кустарником достаточно просто. Он вырастет всего от 120 до 150 см в ширину и от 90 до 120 см в высоту, но то, что ему не хватает в размере, компенсируется яркими эффектными цветами в течение всего сезона. Сажайте в хорошо дренированную почву на полном солнце с частичной тенью и средней влажностью. Весна и осень – лучшее время для посадки. Этот сорт является частью проверенного семейства метельчатых гортензий, где произрастают другие любимые сорта, такие как «Limelight» и «Grandiflora».

Метельчатые гортензии, такие как Фрайз Сандей, могут переносить практически любой тип почвы, включая глину, если она хорошо дренирована. Добавьте слой мульчи, чтобы сохранить влагу в засушливых местах. Уровень рН почвы не влияет на цвет этого сорта.

Дайте этим гортензиям по крайней мере шесть часов полного солнца для лучшего цвета и цветения. Им нужно утреннее солнце и дневная тень в более жарком климате.

Хотя метельчатые гортензии более устойчивы к засухе, чем другие виды, они все же нуждаются в регулярном поливе в течение первого года после посадки, чтобы помочь прижиться. Этот сорт гортензии нуждается в обильном поливе один раз в неделю в жаркую погоду летом. Постоянный полив будет способствовать цветению.

Гортензии Фрайз Сандей могут выдерживать более холодный климат, а их белые цветы становятся розовыми, а затем красными, когда температура падает. Летом они устойчивы к засухе и переносят жару, когда им дают утреннее солнце и дневную тень.

   Удобрение и обрезка

Хотя эти кустарники не требуют особого ухода и не требуют подкормки, каждую весну можно использовать гранулированное удобрение, чтобы стимулировать цветение и более быстрый рост.

Вам не нужно обрезать гортензии, но это может стимулировать более полный рост, оживить старое растение или контролировать его размер. Обрезайте, чтобы удалить мертвую древесину и придайте форму растению зимой, после окончания цветения в течение сезона.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-09-2015, 22:55
Как сделать аккуратный букетик для выпускницы?
Вчера, 21:41
Выращивание форзиции: советы для создания красивого уголка в саду
31-05-2021, 20:44
Розы в ландшафтном дизайне
14-12-2020, 11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
22-01-2017, 23:16
Уход за домашними питомцами
14-01-2022, 18:44
Агроволокно для мульчирования грунта

Происшествия на дорогах

0
134
Сегодня, 11:42
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу
0
104
Сегодня, 11:39
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
0
184
23-02-2023, 11:06
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка
0
237
22-02-2023, 10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
Наверх