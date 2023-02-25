Гортензия Фрайз Сандей: характеристика и уход

Когда домовладелец сталкивается с проблемой ландшафтного дизайна, гортензии всегда являются надежным решением. Самая захватывающая особенность, которую предлагает гортензия Фрайз Сандей — потрясающий переход от белого к розовому и красному в течение всего сезона. Прохожие будут останавливаться, чтобы полюбоваться гортензиями цвета омбре, цветущими по всему вашему ландшафту.

Основные характеристики

Общее название: метельчатые гортензии.

Ботаническое название: Hydrangea paniculata 'Rensun'.

Семейство: Гортензиевые.

Тип растения: Кустарник.

Взрослый размер: 120-150 см в высоту, 90-120 см в ширину.

Воздействие солнца: полное, частичное

Тип почвы: переносит большинство почв, если они хорошо дренированы.

pH почвы: от кислой до щелочной.

Время цветения: с июля по сентябрь.

Цвет цветка: от белого до красного при похолодании.

Родной Ареал: Азия.

Токсичность: токсичен для собак, кошек и лошадей.

Уход за гортензией

Компактный размер гортензии Фрайз Сандей делает ее идеально подходящей для небольших открытых пространств. Ухаживать за этим кустарником достаточно просто. Он вырастет всего от 120 до 150 см в ширину и от 90 до 120 см в высоту, но то, что ему не хватает в размере, компенсируется яркими эффектными цветами в течение всего сезона. Сажайте в хорошо дренированную почву на полном солнце с частичной тенью и средней влажностью. Весна и осень – лучшее время для посадки. Этот сорт является частью проверенного семейства метельчатых гортензий, где произрастают другие любимые сорта, такие как «Limelight» и «Grandiflora».

Метельчатые гортензии, такие как Фрайз Сандей, могут переносить практически любой тип почвы, включая глину, если она хорошо дренирована. Добавьте слой мульчи, чтобы сохранить влагу в засушливых местах. Уровень рН почвы не влияет на цвет этого сорта.

Дайте этим гортензиям по крайней мере шесть часов полного солнца для лучшего цвета и цветения. Им нужно утреннее солнце и дневная тень в более жарком климате.

Хотя метельчатые гортензии более устойчивы к засухе, чем другие виды, они все же нуждаются в регулярном поливе в течение первого года после посадки, чтобы помочь прижиться. Этот сорт гортензии нуждается в обильном поливе один раз в неделю в жаркую погоду летом. Постоянный полив будет способствовать цветению.

Гортензии Фрайз Сандей могут выдерживать более холодный климат, а их белые цветы становятся розовыми, а затем красными, когда температура падает. Летом они устойчивы к засухе и переносят жару, когда им дают утреннее солнце и дневную тень.

Удобрение и обрезка

Хотя эти кустарники не требуют особого ухода и не требуют подкормки, каждую весну можно использовать гранулированное удобрение, чтобы стимулировать цветение и более быстрый рост.

Вам не нужно обрезать гортензии, но это может стимулировать более полный рост, оживить старое растение или контролировать его размер. Обрезайте, чтобы удалить мертвую древесину и придайте форму растению зимой, после окончания цветения в течение сезона.