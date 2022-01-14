Агроволокно для мульчирования грунта

Агроволокно — современный материал, который широко используется при выращивании растений в открытом грунте. Он представляет собой нетканое полотно, изготовленное из полипропилена. Оно не пропускает воду и воздух, но хорошо пропускает свет. Материал обладает низкой теплопроводностью, что способствует сохранению тепла в ночное время суток и предотвращает промерзание почвы. На сайте https://sad-ogorod.in.ua/ можно заказать все что нужно для сада, в том числе и качественное агроволокно. Благодаря своей структуре этот материал не препятствует испарению влаги. Агроволокна бывает белого и черного цвета.

На что обратить внимание?

Агроволокно помогает защитить растения от холодных ветров, града, дождя и палящего солнца. В зависимости от плотности агроволокна, которое вы выберете, зависит и срок его эксплуатации. Так, для средней полосы Украины подойдет агроволокно плотностью 15 г/м2. Его можно использовать для защиты теплиц, парников от заморозков. Для южных регионов, где температура воздуха может достигать +40°С, можно выбрать агроволокнo плотностью 30 г/м2 или 50 г/м2, которое защитит растения от перегрева.

Благодаря своим свойствам — высокой прочности и эластичности — агроволокно незаменимо в сельском хозяйстве. Оно позволяет создать оптимальные условия для роста и развития растений. Агроволокна обладает большой светопроницаемостью, что позволяет выращивать культуры в условиях короткого светового дня. Кроме того, оно не пропускает влагу и воздух, поэтому для растений создается оптимальный микроклимат. Этот материал является экологически чистым, он не выделяет никаких вредных веществ в почву.

Основные рекомендации по выбору агроволокна

Выбор вида агроволокна зависит от целей, которые вы преследуете.

Так, белое агроволокно используется для защиты растений от прямых солнечных лучей и холодного ветра. Этот материал отлично пропускает влагу и свет, но препятствует проникновению вредных микроорганизмов.

Черное агроволокно защищает растения от перегрева, заморозков и засухи. Такой материал не пропускает солнечный свет и способен задерживать влагу.

Агроволокно обладает высокой прочностью и при этом не теряет своих свойств даже при низких температурах. Этот материал имеет небольшой вес. Его можно использовать на протяжении долгого времени.

В процессе изготовления материал пропитывают специальным составом, благодаря чему он становится устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения, не гниет и не пропускает влагу. Чем выше плотность, тем лучше агроволокно будет защищать растения от заморозков, птиц, града, дождя и ветра. С его помощью можно защитить урожай от прямых солнечных лучей.