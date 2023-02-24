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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Выращивание форзиции: советы для создания красивого уголка в саду

Выращивание форзиции: советы для создания красивого уголка в саду

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66
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
dolina-sad.ru
Форзиция – кустарник с красивыми ярко-желтыми цветами, который произрастает в Южной Европе и Азии. 

Форзиция – кустарник с красивыми ярко-желтыми цветами, который произрастает в Южной Европе и Азии. Растение популярно среди садоводов благодаря декоративным свойствам и способности.

Один из лучших способов начать выращивание кустарника в своем саду – посмотреть каталог форзиций из питомника и сделать заказ. Такой способ позволяет выбрать наиболее подходящий вид и получить качественные растения с гарантией.

Некоторые виды форзиции могут достигать высоты до 4 метров, поэтому перед выбором растения нужно убедиться, что оно подходит для вашего сада. Большинство видов форзиции не превышают 2 метров в высоту, что делает их идеальным выбором для многих участков.

Ниже представлены некоторые виды кустарника:

  • Уикенд. Этот вид произрастает в различных регионах и является одним из самых популярных в мире. У него крупные цветы разных оттенков, растение может достигать высоты до 2 метров.
  • Микадор. Это более компактный вид, достигает высоты до 1,5 метров.
  • Линвуд. Это результат скрещивания разных видов, обычно достигает высоты до 2 метров.

Выращивание форзиции

Выращивание форзиции может стать увлекательным хобби садоводов. Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут достичь хороших результатов:

  • Выберите подходящее место. Форзиция предпочитает солнечное место с защитой от холодных ветров. Выберите место в саду, где форзиция будет получать достаточно солнечного света, но не будет перегреваться на прямых солнечных лучах.
  • Подготовьте почву. Форзиция предпочитает рыхлую, питательную почву с хорошей дренажной способностью. Перед посадкой растения, добавьте в почву компост или перегной для улучшения ее качества.
  • Поливайте. Форзиция нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения.
  • Обрезайте. Чтобы сохранить растение в хорошей форме и обеспечить обильное цветение, регулярно обрезайте ветви после цветения.
  • Защитите от заморозков. Некоторые виды форзиции могут выдерживать заморозки до -20°С, но молодые растения могут пострадать от холодов. Поэтому, если вы живете в зоне с холодными зимами, убедитесь, что ваша форзиция защищена от заморозков.

Заказ форзиций в питомнике позволяет выбрать наиболее подходящий вид и получить качественные растения с гарантией их здоровья. Следуя рекомендациям по выращиванию, можно создать красивый уголок в вашем саду, который будет радовать вас многие годы.

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