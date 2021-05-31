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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Розы в ландшафтном дизайне

Розы в ландшафтном дизайне

0
38
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Цветники из роз – впечатляющие композиции ландшафтного дизайна.

Цветники из роз – впечатляющие композиции ландшафтного дизайна. Создают клумбы, выбирая подходящие растения. Сортов роз много, выглядят они по-разному: строгими и благородными, веселыми и изысканными, игривыми и женственными. Поэтому с помощью профессионалов ландшафтного дизайна удастся грамотно обустроить садовую территорию под свое настроение и предпочтения.

Преимущества и недостатки выбора роз для цветников

Розарий отличается:

  • наличием изысканных растений, которые нравятся практически всем;
  • простым и легким уходом;
  • широким разнообразием различных видов.

Что же касается недостатков – на зиму розы желательно утеплять. Некоторые сорта особенно чувствительны к сильным морозам и могут не пережить очередные холода. Однако с обилием утепляющих материалов эту проблему можно решить легко и просто.

Розы рассортированы по группам для упрощенного выбора. Практически в каждом саду встречаются такие растения:

  • бордюрные;
  • вьющиеся;
  • штамбовые.

Для розариев можно выбрать и другие варианты:

  • полиантовые;
  • ремонтантные;
  • парковые;
  • почвопокровные;
  • миниатюрные;
  • чайно-гибридные и др.

Максимальной красоты от роз добиваются, если аккуратно сочетают виды и расцветки. Перед созданием розария желательно посоветоваться со специалистами, которые дадут дельный совет, подскажут, какие лучше растения выбрать и, как за ними потом ухаживать.

Растения, с которыми удачно сочетают розы в саду

Одними розариями садовую территорию заполнить сложно, особенно если она обширная. Да и владельцы загородных домов предпочитают разнообразие в ландшафтном дизайне. Из участка получится настоящая конфетка, если розы правильно скомпоновать с другой растительностью:

  • вечнозеленые хвойные растения. Композиции хвойников и роз – это удачная классика, которая смотрится великолепно;
  • отличным фоном для роз любых цветов выступит гипсофила;
  • декоративные кустарниковые сорта с красивыми цветами и яркими плодами;
  • цветы, распускающиеся летом, с мягкими оттенками;
  • кустарники с пестрой или темно-зеленой листвой;
  • декоративные травы;
  • вьющиеся растения, например, клематис, жимолость.

Дополнительный плюс – высадка рядом с розами цветов, которые не сильно пахнут. В любом случае, в приоритете аромат именно королевы цветов. Поэтому цветения садовых красавиц дожидаются с особым нетерпением.

Формируют розарий на солнечном участке. Регулярно поливают без засушивания и перелива почвы. Желательно вовремя вносить питательные вещества и полезные минералы. Увядшие цветы сразу же срезают, как и засохшие ветки. На зиму особенно нежные сорта утепляют.

Об устройстве цветников рекомендуем почитать эту статью.

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