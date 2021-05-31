Розы в ландшафтном дизайне

Цветники из роз – впечатляющие композиции ландшафтного дизайна. Создают клумбы, выбирая подходящие растения. Сортов роз много, выглядят они по-разному: строгими и благородными, веселыми и изысканными, игривыми и женственными. Поэтому с помощью профессионалов ландшафтного дизайна удастся грамотно обустроить садовую территорию под свое настроение и предпочтения.
Преимущества и недостатки выбора роз для цветников
Розарий отличается:
- наличием изысканных растений, которые нравятся практически всем;
- простым и легким уходом;
- широким разнообразием различных видов.
Что же касается недостатков – на зиму розы желательно утеплять. Некоторые сорта особенно чувствительны к сильным морозам и могут не пережить очередные холода. Однако с обилием утепляющих материалов эту проблему можно решить легко и просто.
Розы рассортированы по группам для упрощенного выбора. Практически в каждом саду встречаются такие растения:
- бордюрные;
- вьющиеся;
- штамбовые.
Для розариев можно выбрать и другие варианты:
- полиантовые;
- ремонтантные;
- парковые;
- почвопокровные;
- миниатюрные;
- чайно-гибридные и др.
Максимальной красоты от роз добиваются, если аккуратно сочетают виды и расцветки. Перед созданием розария желательно посоветоваться со специалистами, которые дадут дельный совет, подскажут, какие лучше растения выбрать и, как за ними потом ухаживать.
Растения, с которыми удачно сочетают розы в саду
Одними розариями садовую территорию заполнить сложно, особенно если она обширная. Да и владельцы загородных домов предпочитают разнообразие в ландшафтном дизайне. Из участка получится настоящая конфетка, если розы правильно скомпоновать с другой растительностью:
- вечнозеленые хвойные растения. Композиции хвойников и роз – это удачная классика, которая смотрится великолепно;
- отличным фоном для роз любых цветов выступит гипсофила;
- декоративные кустарниковые сорта с красивыми цветами и яркими плодами;
- цветы, распускающиеся летом, с мягкими оттенками;
- кустарники с пестрой или темно-зеленой листвой;
- декоративные травы;
- вьющиеся растения, например, клематис, жимолость.
Дополнительный плюс – высадка рядом с розами цветов, которые не сильно пахнут. В любом случае, в приоритете аромат именно королевы цветов. Поэтому цветения садовых красавиц дожидаются с особым нетерпением.
Формируют розарий на солнечном участке. Регулярно поливают без засушивания и перелива почвы. Желательно вовремя вносить питательные вещества и полезные минералы. Увядшие цветы сразу же срезают, как и засохшие ветки. На зиму особенно нежные сорта утепляют.
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