Где лучше всего оформлять срочные займы

Получение срочного займа на карту — это порой единственная возможность продержаться до зарплаты, особенно если появляются незапланированные траты. В этом плане куда выгоднее обратиться в микрофинансовую организацию, а не в банк, потому что требования к клиентам там достаточно лояльные. Да и сложности типа поиска поручителей и сбора справок о доходах тут тоже, как правило, не нужны.

Но самое главное, это возможность оформить займ из дома, то есть в онлайн-формате. К примеру, на таких ресурсах, как Joymoney сделать это можно фактически в 2 клика: просто выбрать подходящее предложение, ознакомиться с условиями и подать заявку. Если ее одобрят, то получить денежные средства на карту проходит также быстро: примерно в течение получаса.

Отличительные особенности срочного займа

Среди них выделяются:

экономия времени;

удобство клиентам. При желании оформить все можно даже в ночное время, а также в выходные и праздники. Да и в офис идти не нужно;

моментальный ответ и быстрая проверка;

доступность даже при плохой кредитной истории. Разумеется, какие-то ограничения могут быть наложены, например, не больше указанной суммы, но для срочного займа это не имеет особого значения;

возможность получения денег не только на карту, но и на электронный кошелек или при помощи банковского перевода. Главное, чтобы все реквизиты принадлежали заемщику, а не его родственникам или друзьям: такие заявки сразу отклоняются;

удобство оплаты. Вернуть долг можно и через интернет-банки, и через терминал (внесение наличных), и переводом с карты, и при помощи Почты России. Человек сам выбирает тот вариант, который ему больше всего подходит;

лояльные условия для постоянных заемщиков. Для этого у них должна быть хорошая репутация, то есть возвращение денег строго в срок;

нецелевое использование. Иными словами, МФО не вправе требовать отчета о том, на какие нужды были потрачены заемные средства.

Срочные займы доступны не только работающему населению, но и пенсионерам (до определенного возраста, уточнить необходимо в МФО), и домохозяйкам, и студентам, и мамам в декрете, и лицам с ограниченными возможностями.

И, наконец, при помощи срочного онлайн-займа можно исправить свою кредитную историю. Для этого желательно взять несколько мини-займов и рассчитаться с ними досрочно. Все это будет отражено в информации о заемщике и, соответственно, позволит ему в дальнейшем обращаться в банк.