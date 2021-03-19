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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Онлайн займ в Казахстане

Онлайн займ в Казахстане

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Популярность сервиса онлайн кредитования только растет.

Популярность сервиса онлайн кредитования только растет. Такая тенденция вполне понятна, учитывая преимущества предложений компаний, представленных на сайте MoneyHelp. Быстрые деньги на карту нужны многим, особенно, когда нет ни времени, ни возможности получить кредит в банке. Кроме того, банковские организации не выдают краткосрочные займы, а ведь именно они сейчас пользуются самым высоким спросом.

Кредит без отказа – онлайн сервис MoneyHelp знает, где взять

Микрофинансовые организации, представленные в онлайн сервисе MoneyHelp, выдают онлайн займы круглосуточно. Причем от момента подачи заявки до получения денег на банковскую карту пройдет не более получаса, а при повторном обращении требуется всего пару минут – достаточно актуализировать информацию в анкете.

Онлайн займы в Казахстане имеют множество преимущество по сравнению с другими кредитными продуктами:

  • лояльное отношение к соискателю – более 97% клиентов получают положительный ответ на свой запрос;
  • оформление по 1 документу – паспорту;
  • оперативность рассмотрения заявки;
  • отсутствие необходимости в справке о доходах и поручителях;
  • удобный срок погашения – от 5 до 30 дней.

Подписывая кредитный договор с МФО, заемщик берет на себя определенные долговые обязательства. Если не получается вовремя вернуть всю сумму долго, всегда можно оформить пролонгацию, уплатив только проценты, и продолжить пользоваться деньгами.

Без лишних хлопот, документов, звонков реально получить кредит на банковскую карту, тем самым, моментально улучшив свое финансовое положение.

Реально ли получить онлайн займ с плохой кредитной историей?

В отличие от банков, МФО лояльно относятся к своим клиентам. Получить кредит через сервис MoneyHelp реально даже при плохой КИ и наличии незначительных просрочек. Оформляя и вовремя погашая кредиты в микрофинансовых организациях, получится быстро повысить рейтинг заемщика. Кроме того, большинство компаний готовы кредитовать новичков под 0%, а сумма займа ограниченная – вернуть долг будет несложно.

Онлайн кредит в Казахстане доступен с 18 лет. Чтобы повысить шансы на получение недостающей суммы, можно подать заявку сразу в несколько компаний. Для постоянных клиентов сервисы кредитования приготовили скидки и промокоды на процентные ставки – сейчас займ в МФО обходится не намного дороже, а иногда даже дешевле, чем кредит в банке. Онлайн займ через MoneyHelp – простое и быстрое решение временных финансовых проблем для каждого.

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