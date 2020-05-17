Онлайн кредит на карту это возможность получить недостающую сумму всего за несколько минут. Чтобы получить займ на карту у Веббанкира достаточно приготовить только паспорт и смартфон. Компании не занимаются проверками КИ клиентов и не требуют от клиента справок о доходах.

Требования

Займ на карту доступен для большинства граждан, ведь требования к клиентам простые:

• Российское гражданство

• Постоянный источник дохода

• Полная дееспособность

• Совершеннолетний возраст от 20 лет

Следует отметить, что в МФО возраст клиента не ограничивают, как в банковских учреждениях.

Особенности

Максимальный лимит ограничивается 15000. Сок кредитования составляет 31 день. Следует отметить, что постоянным клиентам с положительной репутацией доступны более привлекательные условия кредитования. Компания может увеличить лимит или срок кредитования, а также снизить ставку.

Также, многие компании предлагают новым клиентам займы под ноль процентов. В этом случае, клиент пользуется средствами компании совершенно бесплатно и в конце срока возвращает полученную сумму без переплаты.

Оформление

Оформить займ легко и просто. Не нужно ни куда идти. Весь процесс происходит удаленно, на официальном сайте организации. Предстоит выбрать желаемую сумму/срок кредитования и ознакомиться с условиями кредитования. В случае согласия, предстоит заполнить короткую анкету. В ней клиенту предстоит сообщить данные документов, номер телефона и адрес электронной почты, место работы, проживания и уровень дохода.

Готовую анкету внимательно проверить и отправить на рассмотрение кредитору. В течение нескольких минут сервис озвучит свое решение.

В конце, подписывается электронный договор и осуществляется перевод средств на карту. Весь процесс, от начала до конца, занимает не более 10 минут.

Займ предоставляется на любые цели, клиенту не нужно сообщать, для чего понадобились средства.

Требования к карте

Займ может быть переведен на карту, соответствующую некоторым требованиям:

• Именная

• Оформленная на заявителя

• На балансе сумма –от 10 рублей

Способы погашения

Возврат займа можно осуществить через:

• Пункт Контакт

• Банковская карта

• Счет

• Салон мобильной связи

Деньги поступают на счет кредитора в течение нескольких секунд.

Пролонгация

Пролонгация действует во всех МФО и доступна для всех клиентов. Подключение услуги осуществляется в личном кабинете. Предстоит выбрать необходимое количество дней и оплатить начисленные проценты. Договор будет продлен мгновенно.

Максимальный срок продления составляет 30 дней. Услуга предоставляется один раз, за весь период кредитования