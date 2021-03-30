Где можно взять займ

Большинство людей время от времени нуждаются в дополнительных деньгах, на разные цели: срочное лечение, платное обучение, ремонтные работы... В таких случаях микрокредитные организации окажут финансовую помощь, позволяя оформить займ онлайн с моментальным решением.

Варианты получения займа

Благодаря возможностям современных коммуникаций, кредит можно получить в кратчайшие сроки, разными способами:

На карту банка;

Наличными;

На электронный кошелёк.

Если заёмщик выбирает наличные, ему следует подъехать в ближайший офис МФО. Остальными способами можно получить деньги, не выходя из дома; нужная сумма поступит на выбранный вариант счёта, как правило, в течение часа. В настоящее время, большинство финансовых компаний выдают займ по интернету. Для этого нужно зайти на сайт с предложениями займов и, ознакомившись с условиями кредитования, выбрать оптимальный вариант.

Цели кредита

Обычно МФО не запрашивают цели получения кредита, одобряя большинство заявок на займы. Хотя, при выборе большой суммы, в микрокредитной компании могут поинтересоваться целью взятия займа - они могут быть разными:

На личные нужды;

Ремонт или обустройство в квартире;

Погашение имеющейся кредитной задолженности;

Ремонт автомобиля;

Лечение, покупка лекарств;

На платное обучение;

Сбор ребёнка в школу.

Чтобы снизить процентную ставку, клиенту рекомендуется предоставить справку с места работы. Или воспользоваться выгодными предложениями МФО для новых клиентов. Если заёмщик уже обращался в кредитную организацию и погасил займ, можно повторно подать заявку, так как возможны льготные условия постоянным клиентам.

Требования к заёмщикам

В большинстве случаев, займы выдаются различным категориям граждан, в том числе студентам, пенсионерам, безработным. Но при этом важно помнить - чем меньше требований к заёмщику, тем выше сумма переплаты, в связи с увеличением риска невозврата долга. Общие требования к клиентам МФО:

Кредиты выдаются с 18 лет, максимальный возраст - 75 лет;

Гражданство РФ;

Наличие мобильного телефона;

Постоянная регистрация.

Если у клиента есть постоянная работа, стаж которой более 3-х месяцев, желательно выбрать МФО, где для расчёта условий по кредитованию просят справку с места работы. В этом случае, условия кредита более выгодные, поскольку проценты переплаты невелики.

Как правильно выбрать МФО

Микрофинансовые организации выдают кредиты на короткие сроки - до 1 года. При выборе МФО для получения займа, необходимо определить свои приоритеты. В качестве преимущественных условий МФО, могут быть:

Быстрый срок рассмотрения заявки - в течении минуты;

Получение денег онлайн на кошелёк или счёт;

Льготные условия постоянным клиентам;

Займ на максимально возможный срок;

Максимальная сумма кредита;

Льготные условия на первый займ;

Минимальные проценты переплаты.

В любом случае, при выборе кредитной организации и условий займа, потенциальному клиенту МФО необходимо сопоставить свои потребности и возможности погашения кредита. Не допускать возникновения просрочки задолженностей и увеличения долга перед компанией. Если всё же возникли непредвиденные обстоятельства, нужно сообщить об этом в МФО, чтобы скорректировать условия погашения займа. Как правило, в МФО идут навстречу в таких ситуациях.