Где можно взять займ
Большинство людей время от времени нуждаются в дополнительных деньгах, на разные цели: срочное лечение, платное обучение, ремонтные работы... В таких случаях микрокредитные организации окажут финансовую помощь, позволяя оформить займ онлайн с моментальным решением.
Варианты получения займа
Благодаря возможностям современных коммуникаций, кредит можно получить в кратчайшие сроки, разными способами:
- На карту банка;
- Наличными;
- На электронный кошелёк.
Если заёмщик выбирает наличные, ему следует подъехать в ближайший офис МФО. Остальными способами можно получить деньги, не выходя из дома; нужная сумма поступит на выбранный вариант счёта, как правило, в течение часа. В настоящее время, большинство финансовых компаний выдают займ по интернету. Для этого нужно зайти на сайт с предложениями займов и, ознакомившись с условиями кредитования, выбрать оптимальный вариант.
Цели кредита
Обычно МФО не запрашивают цели получения кредита, одобряя большинство заявок на займы. Хотя, при выборе большой суммы, в микрокредитной компании могут поинтересоваться целью взятия займа - они могут быть разными:
- На личные нужды;
- Ремонт или обустройство в квартире;
- Погашение имеющейся кредитной задолженности;
- Ремонт автомобиля;
- Лечение, покупка лекарств;
- На платное обучение;
- Сбор ребёнка в школу.
Чтобы снизить процентную ставку, клиенту рекомендуется предоставить справку с места работы. Или воспользоваться выгодными предложениями МФО для новых клиентов. Если заёмщик уже обращался в кредитную организацию и погасил займ, можно повторно подать заявку, так как возможны льготные условия постоянным клиентам.
Требования к заёмщикам
В большинстве случаев, займы выдаются различным категориям граждан, в том числе студентам, пенсионерам, безработным. Но при этом важно помнить - чем меньше требований к заёмщику, тем выше сумма переплаты, в связи с увеличением риска невозврата долга. Общие требования к клиентам МФО:
- Кредиты выдаются с 18 лет, максимальный возраст - 75 лет;
- Гражданство РФ;
- Наличие мобильного телефона;
- Постоянная регистрация.
Если у клиента есть постоянная работа, стаж которой более 3-х месяцев, желательно выбрать МФО, где для расчёта условий по кредитованию просят справку с места работы. В этом случае, условия кредита более выгодные, поскольку проценты переплаты невелики.
Как правильно выбрать МФО
Микрофинансовые организации выдают кредиты на короткие сроки - до 1 года. При выборе МФО для получения займа, необходимо определить свои приоритеты. В качестве преимущественных условий МФО, могут быть:
- Быстрый срок рассмотрения заявки - в течении минуты;
- Получение денег онлайн на кошелёк или счёт;
- Льготные условия постоянным клиентам;
- Займ на максимально возможный срок;
- Максимальная сумма кредита;
- Льготные условия на первый займ;
- Минимальные проценты переплаты.
В любом случае, при выборе кредитной организации и условий займа, потенциальному клиенту МФО необходимо сопоставить свои потребности и возможности погашения кредита. Не допускать возникновения просрочки задолженностей и увеличения долга перед компанией. Если всё же возникли непредвиденные обстоятельства, нужно сообщить об этом в МФО, чтобы скорректировать условия погашения займа. Как правило, в МФО идут навстречу в таких ситуациях.