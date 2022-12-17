Получение займа под залог недвижимости

В жизни могут произойти различные ситуации, в которых необходимы денежные средства, не имеющиеся в наличии. Вовсе не обязательно обращаться за долгом к друзьям, знакомым, можно воспользоваться такой услугой, как займ под залог недвижимости, который можно получить в кратчайшие сроки.

Особенности получения займа

Востребованность займа можно объяснить следующими преимуществами:

низкий процент отказа клиентам;

возможность быстро получить деньги;

не потребуется большой пакет документов;

не требуется подтверждение официального дохода.

Получение займа будет актуально в том случае, если ранее были получены отказы от банков; имеется плохая кредитная история; прописка в другом регионе.

Подать заявку на получение займа можно онлайн в несколько кликов, анкета будет рассмотрена в максимально короткие сроки.

Займ под залог недвижимости в пару кликов

Компания Займ-Спб предлагает услуги займа под залог недвижимости на выгодных условиях. Получить денежные средства можно уже через три часа после обращения. Фирма работает в данной сфере вот уже на протяжении длительного периода времени, успев завоевать доверие большого количества клиентов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на сайте компании - специалисты в кратчашие сроки просмотрят заявку и перезвонят. Денежные средства можно получить как на счет, так и наличными средствами. Средства выдаются без проверки кредитной истории.

Минимальный размер выдаваемого займа составляет пятьдесят тысяч рублей. Ознакомиться со списком документов можно на сайте компании Займ-Спб. Чтобы узнать сумму, которую нужно платить каждый месяц, можно воспользоваться кредитным калькулятором, введя интересующую сумму и срок кредитования.

При возможности можно досрочно погашать полученный займ, что будет очень выгодно для клиентов. Стоит отметить, что объект недвижимости, который будет находиться в залоге, остается в полном расположении у клиента.

Выбирая услуги получения займа от компании Займ-Спб, клиенты получают отличную возможность оформления займа в максимально короткие сроки и на выгодных условиях. Оставить свою заявку можно в удобное время, стоит только заполнить форму на сайте или можно позвонить по указанному телефону. Вместе с Займ-Спб больше не придется беспокоиться о том, где можно получить средства на реализацию тех или иных целей.