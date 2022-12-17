Получение займа под залог недвижимости

ента новостей

14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
13:52
В Петербурге автоледи на каршеринге перевозила почти 1 кг психотропного средства
13:16
В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой
13:12
В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах
12:56
На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана
12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
12:36
В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины
12:32
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое
09:47
Китайцы активизировались
09:05
Дрозденко под санкциями
08:25
Что с турпотоком?
20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
20:39
В Корабелке прошел Зимний Бал
20:36
Петербург примет Всероссийские юношеские соревнования по дзюдо
20:34
Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями
19:21
В Ленобласти музеи приготовили для детей новогодние программы
18:21
Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь
17:19
Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути
17:16
В Петербурге продолжается акция «Дерево желаний»
17:02
В Сясьстрое построили дом для 195 жителей аварийных бараков
16:44
В Петербурге подвели итоги работы Антинаркотической комиссии
15:25
В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги
15:11
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»
14:30
В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого
14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
14:22
В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку
11:48
В Выборгском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:20
В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Получение займа под залог недвижимости

Получение займа под залог недвижимости

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zaem-spb.ru
В жизни могут произойти различные ситуации, в которых необходимы денежные средства, не имеющиеся в наличии.

В жизни могут произойти различные ситуации, в которых необходимы денежные средства, не имеющиеся в наличии. Вовсе не обязательно обращаться за долгом к друзьям, знакомым, можно воспользоваться такой услугой, как займ под залог недвижимости, который можно получить в кратчайшие сроки.

Особенности получения займа

Востребованность займа можно объяснить следующими преимуществами:

  • низкий процент отказа клиентам;
  • возможность быстро получить деньги;
  • не потребуется большой пакет документов;
  • не требуется подтверждение официального дохода. 

Получение займа будет актуально в том случае, если ранее были получены отказы от банков; имеется плохая кредитная история; прописка в другом регионе. 

Подать заявку на получение займа можно онлайн в несколько кликов, анкета будет рассмотрена в максимально короткие сроки. 

Займ под залог недвижимости в пару кликов

Компания Займ-Спб предлагает услуги займа под залог недвижимости на выгодных условиях. Получить денежные средства можно уже через три часа после обращения. Фирма работает в данной сфере вот уже на протяжении длительного периода времени, успев завоевать доверие большого количества клиентов. 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на сайте компании - специалисты в кратчашие сроки просмотрят заявку и перезвонят. Денежные средства можно получить как на счет, так и наличными средствами. Средства выдаются без проверки кредитной истории.

Минимальный размер выдаваемого займа составляет пятьдесят тысяч рублей. Ознакомиться со списком документов можно на сайте компании Займ-Спб. Чтобы узнать сумму, которую нужно платить каждый месяц, можно воспользоваться кредитным калькулятором, введя интересующую сумму и срок кредитования. 

При возможности можно досрочно погашать полученный займ, что будет очень выгодно для клиентов. Стоит отметить, что объект недвижимости, который будет находиться в залоге, остается в полном расположении у клиента. 

Выбирая услуги получения займа от компании Займ-Спб, клиенты получают отличную возможность оформления займа в максимально короткие сроки и на выгодных условиях. Оставить свою заявку можно в удобное время, стоит только заполнить форму на сайте или можно позвонить по указанному телефону. Вместе с Займ-Спб больше не придется беспокоиться о том, где можно получить средства на реализацию тех или иных целей. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-10-2022, 21:15
Займ под залог квартиры в компании «Залог-СПб»
6-08-2015, 17:40
Займ наличными через систему Contact
29-05-2022, 18:40
Почему отказывают в получении займа под залог ПТС?
30-10-2020, 16:07
Займ в автоломбарде: особенности и преимущества
2-12-2022, 00:38
Микрозаймы: выгодное онлайн-кредитование
5-02-2022, 10:42
Особенности и преимущества быстрых онлайн займов на карту Мир

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
0
155
Вчера, 20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
0
145
Вчера, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
0
115
Вчера, 09:32
На КАД столкнулись две фуры
Наверх