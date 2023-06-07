Что покрывает ипотечное страхование?

Каждый, кто уже сталкивался с получением ипотеки, прекрасно знает о необходимости также оформлять еще и страховку квартиры для ипотеки. При этом достаточно большое количество людей даже не задумываются о том, для чего нужен данный страховой продукт и какие преимущества он дает. Прежде всего следует знать, что страховка квартиры для ипотеки бывает разная, и для каждого вида предусмотрены индивидуальные условия и зона покрытия рисков.

Страхование имущества

При ипотечном страховании залогового имущества под защитой находятся исключительно конструктивные элементы жилого помещения. Таким образом, повреждение ремонта в следствие каких-то обстоятельств не будет являться страховым случаем. К страховым случаям при данном виде ипотечного страхования в большинстве случаев подлежит значительное повреждение или уничтожение жилого помещения по следующим причинам:

Пожар или взрыв;

Бедствия стихийного или техногенного характера;

Действия третьих лиц. Например, соседи не правильно проводили перепланировку своей квартиры, что привело к обрушению стены или пола;

Падения различных летательных аппаратов или их отдельных частей.

Также важно понимать, что именно эта разновидность страхования является обязательной при оформлении ипотеки.

Страхование жизни

Поскольку данный страховой продукт является не обязательным, то многие заемщики от него отказываются. Однако, это будет ошибкой и не только потому, что для застрахованных заемщиков банки готовы снижать процентные ставки. При наличии такого страхового продукта клиент может рассчитывать на получение выплат в следующих случаях:

Появление продолжительного заболевания; Получение клиентом инвалидности первой или второй группы; Смерть заемщика.

Таким образом, при появлении перечисленных обстоятельств страховая компания закроет долг по ипотеке за заемщика. Если же будет разница между страховой выплатой и долгом банку, то он будет передан заемщику либо его наследникам.

Страхование титула

Данный вид ипотечного страхования актуален исключительно при покупке жилья на вторичном рынке недвижимости, поскольку защищает право собственности заемщика при возможных законных притязаниях на законных основаниях. Страховым случаем в данном случае будет являться прекращение или приостановка права собственности заемщика в судебном порядке по различным причинам.

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