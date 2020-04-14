Собственная недвижимость – жизненная необходимость и материальная цель №1 для большинства российских семей, но приобрести ее без помощи со стороны способны немногие. Единственным оптимальным решением жилищной проблемы остается заключение ипотечного договора с финансовой организацией. Ипотеку часто оформляют на длительный срок – от 5 до 30 лет.
Заключая долгосрочную сделку, банк сознательно идет на финансовый риск. И чтобы их минимизировать, банки ужесточают требования к платежеспособности потенциального заемщика и расширяют пакет документов. Помимо личных документов заемщика, банку нужны справки о доходах и с места работы, безупречная кредитная история, а объект недвижимости становится залогом.
Но даже удовлетворяющий всем требованиям клиент нередко сталкивается с непреодолимыми жизненными обстоятельствами и теряет возможность оплачивать кредит по графику. В итоге банк лишается прибыли, а клиент своих квадратных метров. Обязательное страхование квартиры при ипотеке – гарантия беспрерывности внесения платежей по графику при любой форс-мажорной ситуации.
Типичные страховые случаи
Компенсация по соглашению между банком, СК и владельцем ипотечной недвижимости полагается при наступлении следующих ситуаций:
- Хозяин квартиры перенес острое заболевание или борется с тяжелыми хроническими патологиями (сердечно-сосудистые, онкологические и другие). На основании медицинской справки выплачивается остаток суммы по кредиту.
- Инвалидность. В зависимости от степени инвалидности сумма выплачивается частично или в полном объеме.
- Смерть заемщика. Семья умершего человека освобождается от финансового груза.
- Утрата имущества в результате несчастного случая или природного катаклизма непреодолимой силы.
Основные риски
Объект страхования определяется кредитором. В этом качестве чаще выступает:
- здоровье и жизнь клиента финансовой организации;
- ущерб, причиненный квартире;
- право собственности и другие юридические аспекты;
- гражданская ответственность перед кредитной организацией;
- утрата недвижимости в результате природных катаклизмов.
Стоимость полиса и другие особенности услуги
Стоимость полиса формируется под влиянием множества факторов. Многие компании обращают внимание на возраст клиента и историю его болезни, настоятельно рекомендуют пройти углубленное медицинское обследование. Иногда снизить стоимость услуги может положительное заключение психиатра и характеристики с мест работы. Если СК посчитает клиента в достаточно степени социально адаптированным, финансовые риски для нее снижаются. Средняя стоимость услуги сейчас – 0,5 процента от суммы сделки.
Важная особенность этой формы страхования – объект договора. Выгодоприобретателем является банк, а объектом – защита его интересов. Страховая компания покрывает риски кредитной организации, но не решает проблемы ее клиента. Соглашение можно заключить на весь срок ипотечного кредитования или выбрать период в несколько месяцев с дальнейшей пролонгацией.