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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Дома, коттеджи » Страхование квартиры при ипотеке

Страхование квартиры при ипотеке

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
В чем суть и для чего нужно страхование квартиры, купленной по договору ипотеки. Финансовые риски, объекты соглашения, распространенные страховые случаи и

Собственная недвижимость – жизненная необходимость и материальная цель №1 для большинства российских семей, но приобрести ее без помощи со стороны способны немногие. Единственным оптимальным решением жилищной проблемы остается заключение ипотечного договора с финансовой организацией. Ипотеку часто оформляют на длительный срок – от 5 до 30 лет.
Заключая долгосрочную сделку, банк сознательно идет на финансовый риск. И чтобы их минимизировать, банки ужесточают требования к платежеспособности потенциального заемщика и расширяют пакет документов. Помимо личных документов заемщика, банку нужны справки о доходах и с места работы, безупречная кредитная история, а объект недвижимости становится залогом.
Но даже удовлетворяющий всем требованиям клиент нередко сталкивается с непреодолимыми жизненными обстоятельствами и теряет возможность оплачивать кредит по графику. В итоге банк лишается прибыли, а клиент своих квадратных метров. Обязательное страхование квартиры при ипотеке – гарантия беспрерывности внесения платежей по графику при любой форс-мажорной ситуации.

Типичные страховые случаи

Компенсация по соглашению между банком, СК и владельцем ипотечной недвижимости полагается при наступлении следующих ситуаций:

  1. Хозяин квартиры перенес острое заболевание или борется с тяжелыми хроническими патологиями (сердечно-сосудистые, онкологические и другие). На основании медицинской справки выплачивается остаток суммы по кредиту.
  2. Инвалидность. В зависимости от степени инвалидности сумма выплачивается частично или в полном объеме.
  3. Смерть заемщика. Семья умершего человека освобождается от финансового груза.
  4. Утрата имущества в результате несчастного случая или природного катаклизма непреодолимой силы.

Основные риски

Объект страхования определяется кредитором. В этом качестве чаще выступает:

  • здоровье и жизнь клиента финансовой организации;
  • ущерб, причиненный квартире;
  • право собственности и другие юридические аспекты;
  • гражданская ответственность перед кредитной организацией;
  • утрата недвижимости в результате природных катаклизмов.

Стоимость полиса и другие особенности услуги

Стоимость полиса формируется под влиянием множества факторов. Многие компании обращают внимание на возраст клиента и историю его болезни, настоятельно рекомендуют пройти углубленное медицинское обследование. Иногда снизить стоимость услуги может положительное заключение психиатра и характеристики с мест работы. Если СК посчитает клиента в достаточно степени социально адаптированным, финансовые риски для нее снижаются. Средняя стоимость услуги сейчас – 0,5 процента от суммы сделки.
Важная особенность этой формы страхования – объект договора. Выгодоприобретателем является банк, а объектом – защита его интересов. Страховая компания покрывает риски кредитной организации, но не решает проблемы ее клиента. Соглашение можно заключить на весь срок ипотечного кредитования или выбрать период в несколько месяцев с дальнейшей пролонгацией.

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