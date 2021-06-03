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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Что такое ипотека и как оформить ипотечный кредит?

Что такое ипотека и как оформить ипотечный кредит?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
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Можно с уверенностью сказать, что банки и банковские продукты уже давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей.

Можно с уверенностью сказать, что банки и банковские продукты уже давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Мы даже сами того не замечая ежедневно их используем. Даже допустим, взять самый распространенный банковский продукт – это пластиковые карты. Они считаются самым удобным и безопасным способом для хранения финансовых средств. Именно поэтому большинство выбирают пластиковые карты для получения заработной платы.

Также благодаря стремительному развитию технического прогресса, который положительно повлиял на банковскую сферу, потенциальным клиентам стал доступен широкий спектр услуг и выгодных предложений. Вот, например, сегодня молодые семьи могут легко оформить ипотеку и стать владельцами новой квартиры. И для этого как раньше совсем ненужно собирать определенную сумму денег. Стоит отметить, что оформление ипотеки считается достаточно длительным процессом.

 Вот поэтому большинство клиентов обращаются в специальные брокерские компании. К примеру, компания ООО «Финансист» на протяжении длительного времени помогает своим клиентам оформлять ипотечное кредитование на достаточно выгодных условиях. Специалисты компании помимо посреднического сотрудничества и консультации, помогают собрать необходимый пакет документации. Уже не раз доказано на практике, что обращение к кредитному брокеру значительно увеличивает шансы на получение одобрения даже в самых непростых ситуациях.

Преимущество ипотечного кредитования

Итак, для начала следует разобраться, что такое ипотека. Если говорить простыми словами, то ипотекой называют залог недвижимости. А если быть точнее, то клиент берет у банка деньги под определенный процент на покупку недвижимости. А гарантией возвращения займа становиться только что приобретенная недвижимость, которую банк забирает в качестве залоговой недвижимости. 

Несмотря на всю сложность процедуры, ипотека пользуется большой популярностью. Поскольку обладает рядом определенных преимуществ:

  • Из-за высокой конкуренции на рынке ипотечное кредитование обладает высокой доступностью.
  • Удобство заключается в том, что можно сейчас стать владельцем жилой недвижимости, а не когда насобираешь нужную сумму.
  • Будет гораздо выгоднее, если воспользоваться краткосрочной ипотекой от пяти до семи лет. Таким образом можно избежать лишних переплат.

Виды погашения

Существует два способа погашения ипотеки. Первый - это аннуитетный, когда заемщик на протяжении всего срока договора выплачивает ровные части. И второй - дифференцированный, когда ровные части погашают тело кредита. А платежи по процентной ставки снижают от максимального в начале оформления до минимального по завершении кредитного договора. 

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