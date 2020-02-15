Ставки по ипотеке снизились

«Питерец.ру» сообщает, что ставки по ипотеке в Петербурге снизились до минимальных показателей за последние 10 лет. Для Северной столицы средняя ипотечная ставка составляет 8,83%.

Всего за прошлый год в Петербурге было выдано 193,4 млн. руб. ипотеки. Это на 3,5% меньше, нежели в 2018 году. Средняя сумма оформленной в городе ипотеки составляет 3 млн. руб. На начало текущего году общий объем ипотечной задолженности в Северной столице составил 475,1 млрд. руб. При этом показатель просроченных кредитов составляет 0,7%.

Ипотека по-прежнему остается практически единственным способом приобретения жилья. Многие семьи покупают квартиры именно с помощью ипотечного кредитования. Решить жилищный вопрос другим способом для большинства граждан не представляется возможным.