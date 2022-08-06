Навыки локализации и ликвидации разливов нефти на учениях отработали подразделения ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» провело на р. Меже в Тверской области плановое комплексное учение по проверке готовности служб Новгородского районного нефтепроводного управления к локализации и ликвидации последствий возможных разливов на водной поверхности.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие между подразделениями предприятия в процессе ликвидации последствий аварии, а также навыки управления привлекаемыми силами. Кроме того, задача мероприятия – совершенствование практических навыков сотрудников по повышению устойчивости функционирования объектов Новгородского РНУ.

В тренировке приняли участие работники нефтеперекачивающих станций «Андреаполь» и НПС-3, члены профессионального и нештатного аварийно-спасательных формирований. Всего в учениях были задействованы более 60 сотрудников ООО «Транснефть – Балтика» и более 20 единиц техники. Мероприятие проходило в присутствии представителей территориального органа МЧС России, Министерства природопользования и экологии Тверской области, органов местного самоуправления.

Для подтверждения высокого уровня готовности аварийно-спасательных формирований ООО «Транснефть – Балтика» местом проведения учений был выбран подводный переход с наиболее неблагоприятными условиями проведения работ по локализации и устранению возможной аварии – с максимальным «выходом» нефти, а также значительной удаленностью от мест базирования аварийно-восстановительных групп.

По легенде учений в районе подводного перехода магистрального нефтепровода БТС-2 через р. Межу был обнаружен «выход нефти». Транспортировка была условно остановлена, «поврежденный» участок отсечен с помощью задвижек.

К месту «аварии» была оперативно направлена патрульная группа, которая уточнила место «выхода» нефти и предприняла первичные меры по локализации «разлива» и обеспечению безопасности в районе проведения работ. Затем прибывшие в установленные сроки аварийные подразделения на трех рубежах отработали навыки по локализации «пятна» с помощью боновых заграждений с последующим сбором при помощи специального оборудования.

По итогам учений комиссия подтвердила готовность ООО «Транснефть – Балтика» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти, а также высоко оценила техническое оснащение и слаженность работы персонала.