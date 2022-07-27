Почти 25 тыс. экологических исследований проведено на производственных объектах ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в первом полугодии 2022 года. За этот период на производственных объектах в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено более 24,6 тыс. экологических анализов. Основная часть экологических анализов – 20,5 тыс. – выполнена силами собственных лабораторий компании.

Исследования состояния атмосферного воздуха, воды и почвы в границах санитарно-защитных зон объектов неизменно показывали соответствие проб нормативам. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

В составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Большое внимание уделяется исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Проводится технологический контроль работы очистных сооружений на всех стадиях производственного цикла.

В рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» в первом полугодии предприятие выпустило около 1,5 тыс. мальков стерляди в Угличское водохранилище в Ярославской области и 1,5 тыс. мальков атлантического лосося в р. Неву в Ленинградской области.

Кроме того, при реализации мероприятий по лесовосстановлению в 2022 году высажено около 140 тыс. деревьев в Ленинградской и Новгородской областях.

Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».