ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды

Серию эффективных экологических мероприятий реализовало в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика». Мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, производственный экологический контроль, проведение эколого-аналитического контроля и поддержание работоспособности оборудования – главные направления природоохранной деятельности предприятия. Система экологического менеджмента ООО «Транснефть – Балтика» действует в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015 – это подтвердил внешний инспекционный аудит предприятия.

В 2021 году на объектах общества, действующих в Тверской, Ярославской, Смоленской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, согласно итогам деятельности компании в области экологического контроля, проведено 64 тысячи анализов проб почвы, воды и воздуха. Результаты исследования свидетельствуют, что мероприятия по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности имеют высокую эффективность.

В состав ООО «Транснефть – Балтика» входят лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга», две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль») и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Каждая из них оснащена самыми необходимыми современными средствами измерений, испытательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Сотрудниками этих лабораторий в 2021 году выполнена основная часть экологических исследований – 56 тысяч.

Борьба с несанкционированными свалками в охранной зоне трубопроводов – важная часть экологической деятельности ООО «Транснефть – Балтика». В 2021 году сотрудниками общества в Ленинградской области ликвидировано 33 свалки общим объемом порядка 500 куб. м.