ента новостей

12:39
В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат
11:31
В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину
11:17
В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера
11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
11:06
В Ленобласти ограбили пенстонерку
11:06
«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге
10:45
Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19
10:40
Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19
10:27
А людей когда будут защищать?
10:27
По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются
09:30
Уйдут на дополнительные каникулы
08:59
Вирус перестал проникать в легкие
18:56
Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена
18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
11:23
В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника
10:20
Даже больничные дистанционно
09:37
Омикрон наступает на детей
08:59
Старшеклассники уйдут на дистант
16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды

ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Транснефть
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды

Серию эффективных экологических мероприятий реализовало в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика». Мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, производственный экологический контроль, проведение эколого-аналитического контроля и поддержание работоспособности оборудования – главные направления природоохранной деятельности предприятия. Система экологического менеджмента ООО «Транснефть – Балтика» действует в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015 – это подтвердил внешний инспекционный аудит предприятия.

В 2021 году на объектах общества, действующих в Тверской, Ярославской, Смоленской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, согласно итогам деятельности компании в области экологического контроля, проведено 64 тысячи анализов проб почвы, воды и воздуха. Результаты исследования свидетельствуют, что мероприятия по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности имеют высокую эффективность.

В состав ООО «Транснефть – Балтика» входят лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга», две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль») и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Каждая из них оснащена самыми необходимыми современными средствами измерений, испытательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Сотрудниками этих лабораторий в 2021 году выполнена основная часть экологических исследований – 56 тысяч.

Борьба с несанкционированными свалками в охранной зоне трубопроводов – важная часть экологической деятельности ООО «Транснефть – Балтика». В 2021 году сотрудниками общества в Ленинградской области ликвидировано 33 свалки общим объемом порядка 500 куб. м.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-01-2022, 10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
30-06-2021, 14:25
В Ленобласти создали экомилицию
16-12-2015, 18:18
Детский экологический Новогодний бал
25-06-2018, 19:01
Инженерно-экологические изыскания
27-04-2016, 08:49
Проблема загрязнения окружающей среды
21-11-2017, 11:20
Экологический рейтинг российских городов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
144
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
577
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
203
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
Наверх