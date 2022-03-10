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ООО «Транснефть – Балтика» помогло провести первенство СЗФО России по боксу среди юниоров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
ООО «Транснефть – Балтика» помогло провести первенство СЗФО России по боксу среди юниоров

Благотворительную помощь в проведении первенства Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров оказало ООО «Транснефть – Балтика». Выделенные компанией средства были использованы на медицинское сопровождение спортсменов, организацию работы судейского корпуса, наградную атрибутику и оборудование зала соревнований.

Турнир состоялся в городе Волхове Ленинградской области. На соревнования прибыли представители всех регионов СЗФО – всего 108 спортсменов в возрасте 17-18 лет. Арбитрами поединков выступили 30 профессиональных судей. Соревнования стали отборочными – по их результатам лучшие боксеры войдут в сборные команды СЗФО, чтобы выступить в первенстве России и иных спортивных состязаниях.

Также в рамках турнира прошла расширенная конференция Дирекции Федерации бокса России в Северо-Западном федеральном округе, были организованы семинары судей и тренеров.

Вице-президент Федерации бокса Ленинградской области Владимир Олейников выразил благодарность компании «Транснефть – Балтика» за оказанную спонсорскую помощь. По его словам, это позволило подготовить и с успехом провести на территории Ленинградской области турнир в сжатые сроки.

Для ООО «Транснефть – Балтика» благотворительность является важной частью деятельности компании. В 2021 году предприятием было выделено около 40 млн рублей на реализацию благотворительных проектов.

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