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Питерец.ру » Общество » Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»

Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»

Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности с успехом в 2021 году выполнило ООО «Транснефть – Балтика». Общая экономия составила 691,8 тонны условного топлива или 24,1 млн рублей – свидетельствуют по результатам проведенных мероприятий опубликованные данные. Благодаря эффективному использованию электроэнергии удалось добиться наибольшего процента экономии – получилось сэкономить 4,9 млн кВтч или 22,1 млн рублей.

Проведенная в ходе мероприятий по оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов своевременная замена рабочих колес роторов магистральных насосных агрегатов в соответствии с плановыми объёмами перекачки, обеспечила основную долю энергосбережения.

С 2014 года до конца 2021 года во всех подразделениях ООО «Транснефть – Балтика» проводилась масштабная программа по внедрению энергоэффективного освещения. Обычные 39 тысяч светильников, основная часть которых установлена в производственных помещениях, заменены в ее рамках на светодиодные светильники.

Мониторинг расхода топлива и оснащение всего автотранспорта компании специальными системами ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающими контроль за передвижением по установленным маршрутам машин и спецтехники, дали возможность сэкономить топливо более чем на 1 млн рублей.

Техническое перевооружение проведено в котельной нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» Тверской области – для экономии электрической энергии и расхода топлива установлено современное оборудование с повышенным КПД. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону 2021–2022 гг. произведены необходимые работы для повышения надежности систем теплоснабжения структурных подразделений: подготовлены 38 котельных и 112 км тепловых сетей.

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