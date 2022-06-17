Студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа приняли участие в экскурсии на ЛПДС «Невская» ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» провело техническую экскурсию на объекты Ленинградского районного нефтепроводного управления (ЛРНУ) для студентов Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа.

Профориентационное мероприятие было организовано в рамках сотрудничества компании с учебными заведениями с целью привлечения кадров, развития инициативы молодежи и обмена опытом. В них приняли участие 34 человека.

Учащиеся ознакомились с работой автоматизированной станции налива (АСН) линейной производственно-диспетчерской станции «Невская», дизельное топливо с которой с помощью автоцистерн поставляется на АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также студенты посетили уникальный подводный переход через р. Неву, обеспечивающий высочайший уровень безопасности. Железобетонный тоннель длиной почти 800 метров, в котором уложены трубы, находится на глубине около 10 метров ниже дна реки. Сами трубы расположены в специальном защитном кожухе, а межтрубное пространство заполнено азотом под давлением. Состояние подводного перехода контролируют современные системы автоматики.

Специалисты ЛРНУ рассказали учащимся о строительстве и особенностях эксплуатации сложных объектов нефтетранспортной инфраструктуры, а также об особенностях, условиях и характере работы на предприятии. Студенты смогли задать интересующие их вопросы.

Кроме того, ООО «Транснефть – Балтика» ежегодно организует производственную и преддипломную практику для студентов высших учебных заведений на своих производственных объектах. Она позволяет студентам закрепить и применить полученные в вузах теоретические знания, собрать материал для исследований, попробовать себя в будущей профессии, получить опыт взаимодействия с профессионалами, заложить основы для будущей карьеры. Предприятие получает возможность подобрать перспективные молодые кадры для будущего трудоустройства в свои подразделения.

В 2021 году на объектах в Ленинградской, Новгородской и Ярославской областей практику проходили студенты ведущих профильных вузов России – Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Тюменского индустриального университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.