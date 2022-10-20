Антикоррозийная обработка Mitsubishi в Беларуси

Кузов автомобиля и многие другие элементы изготовлены из металла, по причине чего подвергаются воздействию влаги. В результате происходит окислительная реакция, что может привести к появлению коррозии.

Чтобы избежать таких проблем, машину необходимо подвергнуть дополнительной обработке. На кузов наносится специальное средство, которое обеспечивает защиту от ржавчины.

Антикоррозийная обработка авто выполняется в дилерском салоне Mitsubishi Motors. Владельцы этой марки автомобиля могут заказать данную услугу в Минске, Бобруйске, Могилеве, Гомеле и других областных центрах Беларуси.

Актуальность обработки

Ускорить коррозию могут разные факторы, среди них:

сырая погода;

езда по лужам, снегу и грязи;

влияние химических реагентов для уборки улиц;

мелкие камни.

Естественный износ элементов авто и механические повреждения могут привести к дополнительным проблемам. Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно следить за состояние своей машины и своевременно обращаться в сервис. Антикоррозийная обработка не только защит авто, но и позволит сохранить эстетичный внешний вид.

Особенности обработки

Используемый состав не оставляет каких-либо следов. Он способствует предотвращению коррозии, а также разрушает ее начало. Такую обработку можно выполнять в любое время года.

Процесс нанесения состава занимает около 3 часов. Перед обработкой специально готовить поверхность не требуется. На элемент наносится смазка, которая не имеет цвета и запаха. Это экологически чистое средство, которое не оказывает какого-либо воздействия на окружающую среду.

Обработка бывает первичной и повторной. Она начинается и заканчивается мойкой автомобиля. В промежутке между этими этапами происходит обработка следующих элементов:

днище;

подвеска;

скрытые полости;

колесные арки.

При повторной обработке выполняется тот же алгоритм, но скрытые полости остаются нетронутыми. Речь идет о стеклоподъемниках, ручках, замках, датчиках и разъемах. При обработке этих элементов используют специальные отверстия, которые предусмотрел производитель.

Преимущества салона

Для защиты машины от коррозии лучше обращаться к профессионалам. Обработка в салоне Mitsubishi Motors – это гарантия качества. Работа выполняется специалистами высокой квалификации.

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