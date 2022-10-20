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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Антикоррозийная обработка Mitsubishi в Беларуси

Антикоррозийная обработка Mitsubishi в Беларуси

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pxhere.com
Кузов автомобиля и многие другие элементы изготовлены из металла, по причине чего подвергаются воздействию влаги

Кузов автомобиля и многие другие элементы изготовлены из металла, по причине чего подвергаются воздействию влаги. В результате происходит окислительная реакция, что может привести к появлению коррозии. 

Чтобы избежать таких проблем, машину необходимо подвергнуть дополнительной обработке. На кузов наносится специальное средство, которое обеспечивает защиту от ржавчины.

Антикоррозийная обработка авто выполняется в дилерском салоне Mitsubishi Motors. Владельцы этой марки автомобиля могут заказать данную услугу в Минске, Бобруйске, Могилеве, Гомеле и других областных центрах Беларуси.

Актуальность обработки

Ускорить коррозию могут разные факторы, среди них:

  • сырая погода;
  • езда по лужам, снегу и грязи;
  • влияние химических реагентов для уборки улиц;
  • мелкие камни.

Естественный износ элементов авто и механические повреждения могут привести к дополнительным проблемам. Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно следить за состояние своей машины и своевременно обращаться в сервис. Антикоррозийная обработка не только защит авто, но и позволит сохранить эстетичный внешний вид. 

Особенности обработки

Используемый состав не оставляет каких-либо следов. Он способствует предотвращению коррозии, а также разрушает ее начало. Такую обработку можно выполнять в любое время года.

Процесс нанесения состава занимает около 3 часов. Перед обработкой специально готовить поверхность не требуется. На элемент наносится смазка, которая не имеет цвета и запаха. Это экологически чистое средство, которое не оказывает какого-либо воздействия на окружающую среду.

Обработка бывает первичной и повторной. Она начинается и заканчивается мойкой автомобиля. В промежутке между этими этапами происходит обработка следующих элементов:

  • днище;
  • подвеска;
  • скрытые полости;
  • колесные арки.

При повторной обработке выполняется тот же алгоритм, но скрытые полости остаются нетронутыми. Речь идет о стеклоподъемниках, ручках, замках, датчиках и разъемах. При обработке этих элементов используют специальные отверстия, которые предусмотрел производитель.

Преимущества салона

Для защиты машины от коррозии лучше обращаться к профессионалам. Обработка в салоне Mitsubishi Motors – это гарантия качества. Работа выполняется специалистами высокой квалификации.

Еще в этом сервисе можно приобрести автомобили Mitsubishi на выгодных условиях. Так  что люди, желающие купить такое авто, могут воспользоваться предоставляемой возможностью.

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