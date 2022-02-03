Зачем нужна проверка истории автомобиля?

Перед приобретением подержанного автомобиля необходимо провести проверку транспорта. При этом многие покупатели не знают, зачем требуется данная процедура. Но игнорировать ее не стоит, поскольку она убережет от многих проблем. Сайт «автокод» позволит проверить историю любого автомобиля.

Для чего нужна проверка?

Историю автомобиля обязательно нужно приобретать перед покупкой подержанного транспорта. Поэтому процедуру следует выполнять всем покупателям. Такая мера предосторожности позволит определить:

не было ли угнано авто;

не оформлен ли транспорт в банковском залоге;

не арестована ли машина.

Данная проверка позволяет определить продавца-мошенника. Еще это помогает не допустить опасной ситуации и проблем в будущем.

Что показывает процедура?

Сейчас работает немало интернет-площадок, которые предоставляют возможность выполнить такую проверку. Благодаря ей можно узнать такие данные:

год выпуска транспорта;

количество собственников;

пробег;

банковский залог;

связь с криминалом;

использование авто в виде такси;

сведения о страховке.

Благодаря VIN-номеру проверка выполняется достаточно быстро и просто. Данный код представлен в виде цифр, продублированных многократно для предупреждения их перебивки при угоне.

Не стоит игнорировать проверку автомобиля, поскольку она нужна для:

ограждения от обмана и исключения мошенничества;

защиты интересов покупателей;

предоставления данных о том, кто владел транспортом, как эксплуатировался автомобиль.

Осуществлять проверку транспорта желательно и тогда, когда авто выбирается не на рынке, а в автосалоне. Ведь часто аферисты встречаются и там. Благодаря проверке истории будет уверенность в чистоте транспорта.

Не следует осуществлять расчеты с продавцов за машину до выполнения данной процедуры. Предпочтительнее подождать оформление авто в ГИБДД. Там авто пробивается по базам угона.

Добропорядочные продавцы обычно дают согласие на проведение проверки, поскольку они знают, что транспорт будет снят с учета. А недобросовестные владельцы точно отказываются от данной процедуры. Это должно насторожить.

Получается, что перед приобретением подержанного авто следует ознакомиться с его историей. Ведь при покупке угнанного транспорта или машины с другими недостатками в будущем может ждать немало проблем. Поэтому лучше всего подстраховаться.