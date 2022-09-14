Проверка подержанного автомобиля

ента новостей

17:19
В Петербурге открыли два отремонтированных фонтана
17:13
СПбГМТУ на OMR 2022
17:11
Эксперт Гусев предупредил ЗакС о недопустимости написания законов для чиновников Смольного
16:34
Руководители парламентских фракций: Закон о реновации нуждается в доработке
15:52
В Ленобласти пройдет «Кросс нации-2022»
14:17
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших
14:12
В Петербурге ссора закончилась стрельбой из травмата
14:06
В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам
13:46
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю
13:00
В Красном Селе пострадал при падении со 2-го этажа в заброшенном здании школы
12:55
В Севкабель Порту пройдет «День резидента»
12:43
В Ленобласти пенсионерки отдали курьерам-дропам больше миллиона рублей
11:30
Путь в профессию петербургским школьникам откроет обновленная выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование»
11:28
Александр Бельский рассказал о планах на предстоящий парламентский год
11:11
В Петербурге 14-летний подросток упал с высоты
10:27
Сколько платят руководителям
10:03
Порты на востоке Китая остановлены из-за приближающегося тайфуна Муифа
09:51
Нарушители пополнили бюджет
09:47
Что с новым Айфоном?
09:45
В Ленобласти 12-летний подросток погиб, выпав из окна
23:58
Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»
18:03
Александр Бельский: Предложение Губернатора о приостановке закона о реновации обосновано и своевременно
16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
16:14
Петербург расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь
16:06
В Ленобласти начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года
15:53
В Московском районе ограбили пенсионера
15:47
На берегу Вуоксы в Ленобласти нашли труп мужчины
15:44
Ухудшение ковидной обстановки привело к росту госпитализаций в Петербурге
13:53
Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству
12:04
В Центральном районе задержали мужчину за разбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Проверка подержанного автомобиля

Проверка подержанного автомобиля

0
28
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kolesa.ru
Противники подержанного авто не видят целесообразности такой покупки. Эти люди считают, что лучше приобретать новый

Противники подержанного авто не видят целесообразности такой покупки. Эти люди считают, что лучше приобретать новый автомобиль. В этом случае вы гарантированно берете качественную машину. На ней никто до вас не ездил, она не бывала в аварии. Еще новый автомобиль намного лучше уже по определению.

Однако со всеми этими тезисами можно поспорить. В чем выгода, когда тебе сразу же придется выплачивать миллионы рублей? Такой кредит потянет далеко не каждый. Тогда какой смысл переплачивать, если можно взять хорошую машину на вторичном рынке? Это обойдется гораздо дешевле.

Проверка

Если подойти к делу грамотно, никаких проблем не возникнет. Главное – проверить автомобиль, который вы собираетесь покупать. Здесь необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • техническое состояние автомобиля;
  • документация;
  • история транспортного средства.

Подобрать хорошее авто можно с помощью проверки автокода. Это популярная площадка, где размещаются объявления по подержанным машинам.

Диагностика и тест-драйв

После выбора автомобиля проведите его тщательную проверку. Причем для проведения диагностики лучше обращаться к независимым экспертам, а не к специалистам продавца. Важно, чтобы человек, выполняющий диагностику, был объективен.

Естественно, что подержанное авто не может быть в идеальном состоянии. Однако, если продавец скрывает некоторые явные дефекты, это должно вас насторожить. Чтобы убедиться в хорошем состоянии машины, необходимо проверить кузов, покрытие и системы транспортного средства.

Еще важно, чтобы вы хорошо себя чувствовали за рулем. Для этого лучше хотя бы немного проехать таком авто. Некоторые дефекты могут быть выявлены во время вождения.

Документы и история

Важно, чтобы с документами на автомобиль все было в порядке. Он должен находиться в собственности продавца. Если же сделка осуществляется по доверенности, нужно убедиться в ее правомочности.     

Узнайте историю автомобиля, что было с ним раньше, кто прежние владельцы. Еще важно, бывало ли это транспортное средство в авариях. В общем, автомобиль не должен быть проблемным.

Оптимальный вариант

При выборе конкретной машины учитывайте особенности модели, цену вопроса, состояние авто и год выпуска. Совокупность этих факторов поможет вам принять верное решение относительно покупки. Но перед заключением сделки обязательно проверьте автомобиль. Подойдите к этому вопросу основательно, а не формально. Это позволит избежать многих проблем.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-02-2022, 18:11
Зачем нужна проверка истории автомобиля?
13-11-2020, 07:18
Скопить деньги на авто
15-09-2021, 07:51
Какие авто наиболее популярны?
25-09-2016, 23:10
Советы при покупке поддержанного автомобиля
2-07-2014, 19:39
Как подготовить авто к продаже
27-09-2017, 22:35
Продажа и оценка автомобиля

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
0
103
Вчера, 11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
0
105
Вчера, 11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
0
121
Вчера, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
Наверх