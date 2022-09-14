Проверка подержанного автомобиля

Противники подержанного авто не видят целесообразности такой покупки. Эти люди считают, что лучше приобретать новый автомобиль. В этом случае вы гарантированно берете качественную машину. На ней никто до вас не ездил, она не бывала в аварии. Еще новый автомобиль намного лучше уже по определению.

Однако со всеми этими тезисами можно поспорить. В чем выгода, когда тебе сразу же придется выплачивать миллионы рублей? Такой кредит потянет далеко не каждый. Тогда какой смысл переплачивать, если можно взять хорошую машину на вторичном рынке? Это обойдется гораздо дешевле.

Проверка

Если подойти к делу грамотно, никаких проблем не возникнет. Главное – проверить автомобиль, который вы собираетесь покупать. Здесь необходимо обратить внимание на следующие моменты:

техническое состояние автомобиля;

документация;

история транспортного средства.

Подобрать хорошее авто можно с помощью проверки автокода. Это популярная площадка, где размещаются объявления по подержанным машинам.

Диагностика и тест-драйв

После выбора автомобиля проведите его тщательную проверку. Причем для проведения диагностики лучше обращаться к независимым экспертам, а не к специалистам продавца. Важно, чтобы человек, выполняющий диагностику, был объективен.

Естественно, что подержанное авто не может быть в идеальном состоянии. Однако, если продавец скрывает некоторые явные дефекты, это должно вас насторожить. Чтобы убедиться в хорошем состоянии машины, необходимо проверить кузов, покрытие и системы транспортного средства.

Еще важно, чтобы вы хорошо себя чувствовали за рулем. Для этого лучше хотя бы немного проехать таком авто. Некоторые дефекты могут быть выявлены во время вождения.

Документы и история

Важно, чтобы с документами на автомобиль все было в порядке. Он должен находиться в собственности продавца. Если же сделка осуществляется по доверенности, нужно убедиться в ее правомочности.

Узнайте историю автомобиля, что было с ним раньше, кто прежние владельцы. Еще важно, бывало ли это транспортное средство в авариях. В общем, автомобиль не должен быть проблемным.

Оптимальный вариант

При выборе конкретной машины учитывайте особенности модели, цену вопроса, состояние авто и год выпуска. Совокупность этих факторов поможет вам принять верное решение относительно покупки. Но перед заключением сделки обязательно проверьте автомобиль. Подойдите к этому вопросу основательно, а не формально. Это позволит избежать многих проблем.