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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Седаны и внедорожники » Автомобиль Лада Веста: преимущества и недостатки

Автомобиль Лада Веста: преимущества и недостатки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Преимущества и недостатки Lada Vesta. Хорошая управляемость, но недостаточная шумоизоляция. Подробнее в нашей статье.

Российские среднеклассовые автомобили LADA Vesta выпускаются с 2015-го года, заменив в своем классе семейство LADA Priora. Дизайн Весты разработан британским дизайнером Стивеном Маттином, а в техническое оснащение на протяжении ряда лет входили комплектующие от Renault и Nissan. В 2018-2021 годах автомобиль пользовался большой популярностью на российском рынке и даже входил в число самых продаваемых автомобилей. В наше время «Веста» претерпела серьезные переработки, вызванные сложной ситуацией с поставкой импортных комплектующих. В частности, АвтоВАЗ у пришлось на время отказаться от автоматических коробок.

автомобиль лада веста

LADA Vesta NG стала самой ожидаемой новинкой 2023 года в России. Именно она должна занять пустующую нишу в сегменте до 2 млн руб. В 2024-м году появились обновленные версии Vesta NG с АКП и вариатором.

Преимущества Лада Веста

К преимуществам современных версий LADA Vesta традиционно относят сравнительно неплохую (в текущей ситуации) цену. При этом характеристики машины достаточны для городских условий. Другим бесспорным достоинством является приятный и узнаваемый внешний вид автомобиля.

преимущества лада веста

Достоинство моделей 2024-го года - 122-сильный двигатель 1.8 Evo с автоматической коробкой передач и вариатором, имитирующим 7-ступенчатую коробку. Новым силовым агрегатом комплектуется даже самая дешевая версия Vesta SW Comfort, стоимостью порядка 1,5 млн. руб. Светодиодная оптика устанавливается даже в самые простые версии. Еще достоинства «Весты», отмеченные автовладельцами:

  • автозапчасти Лада Веста доступны на всей территории РФ и СНГ;
  • удобное водительское место;
  • хорошая управляемость;
  • подвеска и клиренс достаточны для отечественных дорог;
  • наличие парковочных датчиков и камеры заднего обзора;
  • современная мультимедийная система;
  • удобный руль с обогревом;
  • довольно объемный багажник;
  • неприхотливость к качеству бензина.

Недостатки LADA Vesta

Выпуск современных моделей LADA Vesta пришелся на трудное время, когда после ухода Рено и прекращения доступа к важным запчастям и высокотехнологичной электронике, АвтоВАЗу пришлось по нитке искать альтернативные компоненты и узлы. По слухам, замене подверглись более 600 компонентов и узлов автомобиля.

недостатки лада веста

В современных версиях до 2024-го года есть только механическая коробка, отсутствует система стабилизации ESP и, соответственно, нет круиз-контроля. Недостаточная динамика в комплектации с 16-ти клапанным мотором на 106 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля не превышает 174 км/час. Многие производители компонентов для современной Весты держатся в секрете из-за опасности вторичных санкций.

Отметим и более мелкие недостатки:

  • недостаточная шумоизоляция задних арок;
  • скромный выбор расцветок новых автомобилей 2024 года;
  • на апрель 2024 года в продаже есть не очень много обновленных NG с АКП. По словам дилеров, заказ конкретной комплектации затруднителен, поскольку машины поставляются в случайном порядке;
  • нестабильное качество;
  • многие пользователи жаловались на слишком большой расход топлива.
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