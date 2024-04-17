Автомобиль Лада Веста: преимущества и недостатки

Российские среднеклассовые автомобили LADA Vesta выпускаются с 2015-го года, заменив в своем классе семейство LADA Priora. Дизайн Весты разработан британским дизайнером Стивеном Маттином, а в техническое оснащение на протяжении ряда лет входили комплектующие от Renault и Nissan. В 2018-2021 годах автомобиль пользовался большой популярностью на российском рынке и даже входил в число самых продаваемых автомобилей. В наше время «Веста» претерпела серьезные переработки, вызванные сложной ситуацией с поставкой импортных комплектующих. В частности, АвтоВАЗ у пришлось на время отказаться от автоматических коробок.
LADA Vesta NG стала самой ожидаемой новинкой 2023 года в России. Именно она должна занять пустующую нишу в сегменте до 2 млн руб. В 2024-м году появились обновленные версии Vesta NG с АКП и вариатором.
Преимущества Лада Веста
К преимуществам современных версий LADA Vesta традиционно относят сравнительно неплохую (в текущей ситуации) цену. При этом характеристики машины достаточны для городских условий. Другим бесспорным достоинством является приятный и узнаваемый внешний вид автомобиля.
Достоинство моделей 2024-го года - 122-сильный двигатель 1.8 Evo с автоматической коробкой передач и вариатором, имитирующим 7-ступенчатую коробку. Новым силовым агрегатом комплектуется даже самая дешевая версия Vesta SW Comfort, стоимостью порядка 1,5 млн. руб. Светодиодная оптика устанавливается даже в самые простые версии. Еще достоинства «Весты», отмеченные автовладельцами:
- автозапчасти Лада Веста доступны на всей территории РФ и СНГ;
- удобное водительское место;
- хорошая управляемость;
- подвеска и клиренс достаточны для отечественных дорог;
- наличие парковочных датчиков и камеры заднего обзора;
- современная мультимедийная система;
- удобный руль с обогревом;
- довольно объемный багажник;
- неприхотливость к качеству бензина.
Недостатки LADA Vesta
Выпуск современных моделей LADA Vesta пришелся на трудное время, когда после ухода Рено и прекращения доступа к важным запчастям и высокотехнологичной электронике, АвтоВАЗу пришлось по нитке искать альтернативные компоненты и узлы. По слухам, замене подверглись более 600 компонентов и узлов автомобиля.
В современных версиях до 2024-го года есть только механическая коробка, отсутствует система стабилизации ESP и, соответственно, нет круиз-контроля. Недостаточная динамика в комплектации с 16-ти клапанным мотором на 106 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля не превышает 174 км/час. Многие производители компонентов для современной Весты держатся в секрете из-за опасности вторичных санкций.
Отметим и более мелкие недостатки:
- недостаточная шумоизоляция задних арок;
- скромный выбор расцветок новых автомобилей 2024 года;
- на апрель 2024 года в продаже есть не очень много обновленных NG с АКП. По словам дилеров, заказ конкретной комплектации затруднителен, поскольку машины поставляются в случайном порядке;
- нестабильное качество;
- многие пользователи жаловались на слишком большой расход топлива.