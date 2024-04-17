Автомобиль Лада Веста: преимущества и недостатки

Российские среднеклассовые автомобили LADA Vesta выпускаются с 2015-го года, заменив в своем классе семейство LADA Priora. Дизайн Весты разработан британским дизайнером Стивеном Маттином, а в техническое оснащение на протяжении ряда лет входили комплектующие от Renault и Nissan. В 2018-2021 годах автомобиль пользовался большой популярностью на российском рынке и даже входил в число самых продаваемых автомобилей. В наше время «Веста» претерпела серьезные переработки, вызванные сложной ситуацией с поставкой импортных комплектующих. В частности, АвтоВАЗ у пришлось на время отказаться от автоматических коробок.

LADA Vesta NG стала самой ожидаемой новинкой 2023 года в России. Именно она должна занять пустующую нишу в сегменте до 2 млн руб. В 2024-м году появились обновленные версии Vesta NG с АКП и вариатором.

Преимущества Лада Веста

К преимуществам современных версий LADA Vesta традиционно относят сравнительно неплохую (в текущей ситуации) цену. При этом характеристики машины достаточны для городских условий. Другим бесспорным достоинством является приятный и узнаваемый внешний вид автомобиля.

Достоинство моделей 2024-го года - 122-сильный двигатель 1.8 Evo с автоматической коробкой передач и вариатором, имитирующим 7-ступенчатую коробку. Новым силовым агрегатом комплектуется даже самая дешевая версия Vesta SW Comfort, стоимостью порядка 1,5 млн. руб. Светодиодная оптика устанавливается даже в самые простые версии. Еще достоинства «Весты», отмеченные автовладельцами:

автозапчасти Лада Веста доступны на всей территории РФ и СНГ;

удобное водительское место;

хорошая управляемость;

подвеска и клиренс достаточны для отечественных дорог;

наличие парковочных датчиков и камеры заднего обзора;

современная мультимедийная система;

удобный руль с обогревом;

довольно объемный багажник;

неприхотливость к качеству бензина.

Недостатки LADA Vesta

Выпуск современных моделей LADA Vesta пришелся на трудное время, когда после ухода Рено и прекращения доступа к важным запчастям и высокотехнологичной электронике, АвтоВАЗу пришлось по нитке искать альтернативные компоненты и узлы. По слухам, замене подверглись более 600 компонентов и узлов автомобиля.

В современных версиях до 2024-го года есть только механическая коробка, отсутствует система стабилизации ESP и, соответственно, нет круиз-контроля. Недостаточная динамика в комплектации с 16-ти клапанным мотором на 106 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля не превышает 174 км/час. Многие производители компонентов для современной Весты держатся в секрете из-за опасности вторичных санкций.

Отметим и более мелкие недостатки: