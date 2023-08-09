В Петербурге задержан поджигатель автомобилей

22 марта 2023 года около 03 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что во дворе дома 4 по улице Беринга горит автомашина.

Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что по указанному адресу произошло возгорание припаркованного автомобиля «БМВ», принадлежащего 76-летней женщине, от которого загорелись припаркованные поблизости «Форд-Фокус», «Лада-Веста» и «Сузуки Гранд-Витара.

В результате автомобиль «БМВ» сгорел полностью, а автомобили «Лада-Веста» и «Судзуки Гранд Витара» - частично.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

7 августа 2023 года около 20 часов 30 мнут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний местный житель.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.