Подготовка автомобиля к лету начинается с Viatti

С приходом весны каждый автомобиль требует повышенного внимания. Нужно не только выбрать летние шины, но и правильно подготовить зимние к хранению. Специалисты бренда Viatti советуют начать с рекомендаций автопроизводителя, условий эксплуатации и характеристик авто, а также учесть нужный типоразмер и рисунок протектора.

Итак, типоразмер. Больший – имеет увеличенное пятно контакта с дорогой и более устойчив при разгоне и торможении. Но с ним увеличивается вес авто и расход топлива. Меньший - снижает нагрузку на двигатель, однако повышает риск задеть неровности дороги нижней частью корпуса автомобиля.

Рисунок протектора подбирают под условия эксплуатации и стиль вождения. Для размеренной езды подойдет симметричный рисунок. Установка таких шин не зависит от направления вращения, к тому же, они обеспечивают плавный ход. Для любителей скорости больше подойдет асимметрия. Такой рисунок повышает управляемость, поперечную и курсовую устойчивость, а также обеспечивает стабильность при дожде.

«Летние шины для комфортного и безопасного передвижения должны обладать отличными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, адаптироваться под неровности поверхности и выдерживать большие динамические нагрузки. Шины Viatti отвечают всем этим требованиям – в линейке бренда, давно и прочно заслужившего доверие автовладельцев, представлено несколько моделей летних легковых шин, в том числе для сегмента SUV. Например, модель Viatti Strada Asimmetrico, предназначенная для езды на легковом автомобиле в условиях городских дорог, обеспечивает устойчивое движение при перемене скоростей и снижение риска аквапланирования. А шины Viatti Bosco H/T ценят владельцы кроссоверов за их улучшенные сцепные свойства и топливную экономичность, важные при эксплуатации шин на городских дорогах и межрегиональных трассах», – отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Менять шины рекомендуется при среднесуточной температуре воздуха +7 °C, когда снег и лед уже растаяли. Дальнейшее использование зимней резины делает езду небезопасной из-за стертого и размягченного протектора, а также потери шипов.

При шиномонтаже стоит обратить внимание на давление в шинах. Слишком низкое - увеличивает износ шин и снижает управляемость, а повышенное – негативно влияет на сцепление. Оптимальный показатель обычно указан в проеме водительской двери.

Чтобы резина прослужила не один сезон, хранить ее нужно в сухом, проветриваемом помещении с температурой от -30 до +35 °С. Поверхность для хранения не должна иметь острых частей и неровностей. А сами шины следует помыть и высушить. Раз в месяц их нужно переворачивать, чтобы поменять зону опоры. При хранении в пакете, его не стоит закрывать плотно, чтобы избежать образования конденсата