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KAMA TYRES представит новинку в линейке бренда Viatti с посадочным диаметром 19 дюймов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
kamatyres.shop
KAMA TYRES представит новинку в линейке бренда Viatti с посадочным диаметром 19 дюймов

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES приступил к выпуску летней линейки для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco H/T в типоразмере 255/50R19. Новинка получила маркировку 107W с индекс нагрузки 975 кг и индексом скорости 270 км/ч. Шина является первой моделью с посадочным диаметром 19 дюймов в продуктовой линейке Viatti.

Viatti Bosco H/T имеет дорожный рисунок протектора с улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, обладает топливной экономичностью. Предназначена для использования на асфальтированных покрытиях и является оптимальным выбором для городских и магистральных дорог.

Быстрый отвод воды из пятна контакта с дорогой обеспечивают особенности рисунка протектора. Четыре продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек разбивают водную пленку и быстро отводят лишнюю влагу через широкие продольные канавки.

Специальные усиления между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах обеспечивают повышенную окружную жесткость шины, что улучшает управляемость автомобиля и его устойчивость при движении.

Максимальное сцепление с дорогой при маневрировании достигается за счет уникального рисунка протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек.

Новые ломанные формы основных канавок и ламелей на протекторе снижают движение воздушных потоков по элементам рисунка и создают акустический комфорт при вождении.

«По данным «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается около 10,6 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет 23,6% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Это достаточно большой и активно развивающийся сегмент отечественного авторынка.  Именно поэтому в наших планах и дальше расширять ассортимент Viatti Bosco H/T, чтобы каждый автовладелец SUV-автомобиля мог подобрать себе шины в модельном ряде линейки», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Источник исследования: autostat.ru     

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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