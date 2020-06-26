KAMA TYRES представит новинку в линейке бренда Viatti с посадочным диаметром 19 дюймов

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES приступил к выпуску летней линейки для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco H/T в типоразмере 255/50R19. Новинка получила маркировку 107W с индекс нагрузки 975 кг и индексом скорости 270 км/ч. Шина является первой моделью с посадочным диаметром 19 дюймов в продуктовой линейке Viatti.
Viatti Bosco H/T имеет дорожный рисунок протектора с улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, обладает топливной экономичностью. Предназначена для использования на асфальтированных покрытиях и является оптимальным выбором для городских и магистральных дорог.
Быстрый отвод воды из пятна контакта с дорогой обеспечивают особенности рисунка протектора. Четыре продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек разбивают водную пленку и быстро отводят лишнюю влагу через широкие продольные канавки.
Специальные усиления между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах обеспечивают повышенную окружную жесткость шины, что улучшает управляемость автомобиля и его устойчивость при движении.
Максимальное сцепление с дорогой при маневрировании достигается за счет уникального рисунка протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек.
Новые ломанные формы основных канавок и ламелей на протекторе снижают движение воздушных потоков по элементам рисунка и создают акустический комфорт при вождении.
Источник исследования: autostat.ru
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/