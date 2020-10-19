Шипованные Viatti – выбор России на зимний сезон

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин составляет порядка 4 мм. Если она меньше, нужны новые шины. Как выбрать самые эффективные? Что лучше: «шипы» или «липучка»? По данным KAMA TYRES, предпочтения зависят от региона, но, если говорить про тренды, в России чаще покупают шипуемые шины Viatti.

Для регионов со снежной зимой, с резкой сменой погоды, постоянным гололедом, а также при езде по бездорожью идеальны шипы. В доступном ценовом сегменте, по данным KAMA TYRES, популярна продукция Viatti – автовладельцы ценят ее за надежность, износостойкость, оптимальное соотношение цена-качество. Шипованные Viatti Brina Nordico для легковых автомобилей и Viatti Bosco Nordico для внедорожников имеют асимметричный рисунок с точно просчитанной схемой расстановки шипов. Такая конструкция увеличивает сцепление, защищает от износа и снижает уровень шума.

Повышенная эластичность протектора, а также частые ламели по всей его ширине улучшают сцепление при гололеде и на мокрой дороге. Для долгой службы с минимальной потерей шипов специалисты рекомендуют проехать на новых шинах 400-500 километров в спокойном режиме без резких маневров и торможений.

Для езды по городу, а также в регионах с мягкой зимой подойдут нешипованные шины. В категории «липучка» представлены легковая Viatti Brina и внедорожная Viatti Bosco S/T. Устойчивость при маневрах и низкий уровень шума этим шинам обеспечивает асимметричный рисунок с увеличенным числом шашек. А угол наклона и схема расположения поперечно-продольных канавок создают максимально быстрый отвод воды, грязи и снега из пятна контакта, а также курсовую устойчивость автомобиля.

Кроме того, зимние нешипованные шины с маркировкой М+S можно использовать круглый год.

Безопасность дорожного движения на федеральном уровне: специальный проект рядом мер запрещает эксплуатацию неисправных автомобилей. С сентября инспектора ГИБДД имеют приборы для проверки состояния резины прямо на дороге. В их числе устройство для измерения остаточной высоты протектора. Чтобы избежать неприятных последствий состояние резины лучше проверить до выезда на дорогу.

Источник: https://car.ru/news/automobili/90789-zimniy-sezon-2020-viatti-shipyi-protektor/