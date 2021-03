Viatti: какие SUV-шины выбрать для города

По данным агентства «АВТОСТАТ» в 2020 году доля продаж внедорожников и кроссоверов в сегменте новых легковых автомобилей - 48,3%. Однако, при выборе шин, автовладельцы обычно обращают внимание на бренд и размер, но важно также учитывать для какого покрытия они предназначены. В преддверии летнего сезона разбираемся, что означают A/T и H/T на примере шин Viatti, производства шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Традиционно, на боковине шины обозначают важную техническую информацию: ширина (мм), высота профиля (%), диаметр диска, индексы скорости и нагрузки, указание бренда и название модели. Помимо знакомых обозначений, также есть и дополнительная маркировка. На шинах для комплектации SUV-автомобилей есть аббревиатуры A/T и H/T, а отдельные модели имеют M/T. Эти маркировки обозначают подходящие дорожные покрытия для эксплуатации шин, особенности их конструкции и рисунка протектора.

Маркировка H/T, HT, H-T (half terrain, highway terrain – «шоссейное покрытие»). Шины с данной маркировкой подходят для эксплуатации на асфальтированных дорогах высокого и низкого качества, а также на грунтовых поверхностях. Например, летние шины Viatti Bosco H/T станут оптимальным решением для автовладельцев, которые ездят в черте города и за его пределами со скоростью менее 180 км/ч. Шины H/T отличаются неагрессивным рисунком протектора с невыраженными блоками и небольшой глубиной продольных и поперечных канавок. Шины Viatti Bosco H/T имеют дорожный рисунок протектора, обладают улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге и топливной экономичностью. Повышенная окружная жесткость шины за счет специальных усилений между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах улучшает управляемость автомобиля и его устойчивость при движении. Уникальная ломаная форма канавок и ламелей на протекторе, различные ширина и очередность блоков рисунка протектора меняют резонанс при качении шины, снижая шум от движения. Viatti Bosco H/T эффективно разбивают водную пленку, обеспечивая оптимальный боковой отвод жидкости из пятна контакта.

A/T, AT, A-T (all terrain – «любое покрытие»). Эти шины более универсальные и подходят как для езды по асфальту, грунтовой дороге, так и в условиях легкого бездорожья. Шины A/T подойдут для езды по сельской местности, имеют усиленную боковину, обладают более выраженным рисунком протектора, чем у моделей H/T.

M/T (mud terrain – «грязь»). Шины M/T являются узкоспециализированным сегментом, их предпочитают любители экстремального автоспорта или участники экспедиций. Такие шины подходят для бездорожья.

Правильно подобранные шины усилят принципиальные качества автомобилей SUV – высокую проходимость, маневренность, и сделают поездку более комфортной и безопасной.

Источник: https://car.ru/news/automobili/108947-shinyi-dlya-vnedorozhnikov-razbiraemsya-v-spetsialnoy-markirovke-vmeste-s-viatti/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.