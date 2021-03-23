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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Летние шины Viatti Bosco H/T для асфальтированных дорог

Летние шины Viatti Bosco H/T для асфальтированных дорог

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42
Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
KAMA TYRES
Летние шины Viatti Bosco H/T производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES

Летние шины Viatti Bosco H/T производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES спроектированы для кроссоверов и внедорожников. Подходящее для них дорожное покрытие – городские и загородные асфальтированные дороги. Дорожный рисунок протектора и улучшенные сцепные свойства сочетаются в модели с топливной экономичностью.

В отличие от многих моделей шин класса SUV Viatti Bosco H/T акустически комфортны и имеют низкий уровень шума. При их изготовлении использовали технологию SilencePro: новая ломаная форма канавок и ламелей, а также разные по расположению и ширине блоки рисунка протектора влияют на резонанс при качении шины.

Курсовая устойчивость и высокая управляемость при маневрах в шинах Viatti Bosco H/T гарантирована благодаря технологиям HiControl и HighStab. Специальные усиления между блоками рисунка в плечевых и центральных рядах протектора создают повышенную окружную жесткость шины, что дает управляемость, а жесткое ребро в центре и продольные усиленные ряды шашек обеспечивают максимальное сцепление с дорогой даже при резких маневрах. Показатель курсовой устойчивости дополняет также технология переменного распределения жесткости боковины. Кроме того, такая особенность конструкции способствует более мягкой езде – шина адаптируется к поверхности дороги и «впитывает» в себя удары при движении по ямам и неровностям, а также толчки при смене скоростей.

Устойчивость к мокрым и слякотным поверхностям – необходимое свойство для шин внедорожников. Шины Viatti Bosco H/T позволяют ездить безопасно и с комфортом в любых погодных условиях, в том числе в ливень и межсезонную слякоть. Система Hydro Safe – это быстрый отвод жидкости из пятна контакта шины с дорогой через продольные канавки.

Летние шины Viatti Bosco H/T – оптимальный выбор для езды по сложным дорогам. Надежность модели и ее качественные эксплуатационные характеристики высоко оценила не только широкая аудитория автовладельцев, но и эксперты популярного автомобильного издания Car.ru - Viatti Bosco H/T успешно прошла несколько тест-драйвов, организованных порталом.          

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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