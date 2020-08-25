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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Viatti Strada Asimmetrico самые популярные в рейтинге E-Katalog

Viatti Strada Asimmetrico самые популярные в рейтинге E-Katalog

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
KAMA TYRES
Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico 175/65 R14 стали самыми востребованными

Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico 175/65 R14 стали самыми востребованными среди российской интернет-аудитории в августе 2020 года. Исследования поводил многофункциональный сервис поиска товаров в интернет-магазинах и сравнения цен E-Katalog. В первую пятерку вошли еще две модели шин, выпускаемых на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Тройку лучших замыкают шины KAMA BREEZE 175/70 R13, на пятом месте – Viatti Bosco A/T 215/65 R16.

«Продукция брендов Viatti и КАМА регулярно возглавляет рейтинги продаж и популярности различных интернет-магазинов и сервисов. Широкий ассортимент, надежность, качество, доступная цена, отличные эксплуатационные характеристики – вот, что характеризует наши шины», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Летняя линейка шин-победителей Viatti Strada Asimmetrico представлена в диапазоне R14-R18. Асимметричный рисунок протектора позволяет эффективно работать как внешней стороне шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренней стороне для роста сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении. Воду из пятна контакта эффективно выводят четыре широких кольцевых канавки. Безопасность на скоростном повороте обеспечивают массивные ребра жесткости на внешней и центральной части протектора. Тяговые и тормозные усилия более эффективно передает усиленная структура построения центральной и внутренней части протектора. В целом, все использованные при проектировании технологии позволяют шине самой подстраиваться под состояние дороги, обеспечивая устойчивость в том числе на бездорожье и грунтовой дороге.

Бронзовый призер КАМА BREEZE – летняя линейка шин в диапазоне R13-R15 была сконструирована для установки на легковые автомобили. Просчитанный рисунок протектора и оптимальная конструкция шин обеспечивают высокие показатели управляемости при маневрировании и прохождении поворотов, стабильное движение на высоких скоростях и высокую курсовую устойчивость.

Шины Viatti Bosco A/T для внедорожников и кроссоверов с диапазоном R15-R18 оптимально сочетают в себе повышенную устойчивость, прочность и комфорт. Конструкция профиля в зоне перехода протектора в боковину обеспечивает точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии. Боковой отвод жидкости из пятна контакта обеспечивают продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек, которые эффективно разбивают водную пленку. Изогнутые ламели снижают уровень шума при движении, увеличивают сцепление и минимизируют неравномерный износ резины.

Также в ходе исследования E-Katalog установил, что более половины интернет-аудитории (56%) выбирают летние шины, 17% - ищут всесезонные, 15% - зимние шипованные шины. Самыми востребованными в августе стали диаметры: 16 дюймов (31%), 17 дюймов (21%), 15 дюймов (18%). По высоте профиля в тройке лидеров: 65 (26%), 55 (21%), 60 (17%). Легковые шины выбирают 63% пользователей, а 41% - предпочитают ассиметричный рисунок протектора.

Источник: https://www.e-katalog.ru/z337.htm        

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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