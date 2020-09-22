Водители и эксперты голосуют за зимние нешипуемые шины Viatti Brina

Линейка Viatti Brina названа лучшей в рейтинге нешипуемых шин в доступном ценовом сегменте. Таково мнение и водителей, и тестировавших резину экспертов.

Шины Viatti Brina выпускаются на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. По мнению экспертов интернет-магазина Blacktyres.ru, составивших рейтинг, преимущества этой линейки очевидны. Резина имеет хорошую проходимость в слякоть и остается мягкой на морозе. Прочный каркас со стальным брекером обеспечивает прочность, а уникальная резиновая смесь защищает от износа. И все это по доступной цене.

«Пусть эта модель принадлежит к числу бюджетных версий, ей есть чем удивить. Автолюбители отмечают, что Viatti Brina стоит приобрести за очень мягкое прохождение дорожных неровностей, – отмечают эксперты. – Многочисленные ламели помогают сохранению курсовой устойчивости и не дают автомобилю скользить на поворотах и во время перестроений. Шашки на поверхности шины расположены с малым сдвигом к краям – это нужно, чтобы эффективнее гасить вибрации на сложных зимних дорогах. Протектор оснащен большим количеством канавок с разной направленностью, которые быстро и эффективно чистят пятно контакта от грязи».

Зимние шины Viatti Brina разработаны для вождения на городских дорогах при температурах от -45 до +10 °С. Они имеют асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек, особенно в пятне контакта. Это обеспечивает наилучшее сцепление при движении на поворотах, повышает износостойкость и снижает уровень шума. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора и повышенная эластичность шашек увеличивают сцепление и при гололеде, и на дороге, покрытой снежной кашей после применения реагентов.

Как отметил Игорь Маргушов, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама», шины Viatti Brina при своей надежности и износостойкости позволяют водителю и в зимний период сохранять привычный стиль вождения.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/