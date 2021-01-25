По итогам 2020 года лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали шины Viatti Bosco H/T

По итогам 2020 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «100 лучших товаров России» победили шины 225/65R17 Viatti Bosco H/T, производимые ПАО «Нижнекамскшина», и 390/95R20 КАМА-УРАЛ, выпускаемые ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
Летние шины Viatti Bosco H/T подходят для комплектации кроссоверов и внедорожников для движения преимущественно по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами. Дорожный рисунок протектора, обладает улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, а также топливной экономичностью. Эффективный и быстрый вывод воды из пятна контакта осуществляется за счет четырех продольных канавок рисунка протектора. Снижение шума от движения достигается благодаря ломанной форме канавок и ламелей на протекторе, а также различных ширины и очередности блоков рисунка протектора, которые меняют резонанс при качении шины. Максимальное сцепление с дорогой при самых крутых маневрах достигается за счет жесткого ребра в центре и продольных усиленных рядов шашек. Модель шин представлена с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов.
Грузовые комбинированные шины КАМА-УРАЛ подходят для комплектации транспорта, который эксплуатируют в сложных условиях. Модель отличается повышенной ходимостью и надежностью благодаря усиленному каркасу и особенностям конструкции. Агрессивный стреловидный рисунок протектора с массивными блоками обеспечивает оптимальные тягово-сцепные показатели при езде по любому дорожному покрытию. Острые кромки блоков протектора, выступающих в качестве грунтозацепов, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой. Большое расстояние между блоками протектора, способствующими предотвращению застревания камней и гравия, создает самоочищаемость шин и повышенную устойчивость при движении.
Вся продукция производится на мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
Победителям «100 лучших товаров России» предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции, а информация о товарах включена в каталог лауреатов конкурса. Всероссийский проект, инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/