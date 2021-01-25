По итогам 2020 года лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали шины Viatti Bosco H/T

По итогам 2020 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «100 лучших товаров России» победили шины 225/65R17 Viatti Bosco H/T, производимые ПАО «Нижнекамскшина», и 390/95R20 КАМА-УРАЛ, выпускаемые ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

Летние шины Viatti Bosco H/T подходят для комплектации кроссоверов и внедорожников для движения преимущественно по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами. Дорожный рисунок протектора, обладает улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, а также топливной экономичностью. Эффективный и быстрый вывод воды из пятна контакта осуществляется за счет четырех продольных канавок рисунка протектора. Снижение шума от движения достигается благодаря ломанной форме канавок и ламелей на протекторе, а также различных ширины и очередности блоков рисунка протектора, которые меняют резонанс при качении шины. Максимальное сцепление с дорогой при самых крутых маневрах достигается за счет жесткого ребра в центре и продольных усиленных рядов шашек. Модель шин представлена с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов.

Грузовые комбинированные шины КАМА-УРАЛ подходят для комплектации транспорта, который эксплуатируют в сложных условиях. Модель отличается повышенной ходимостью и надежностью благодаря усиленному каркасу и особенностям конструкции. Агрессивный стреловидный рисунок протектора с массивными блоками обеспечивает оптимальные тягово-сцепные показатели при езде по любому дорожному покрытию. Острые кромки блоков протектора, выступающих в качестве грунтозацепов, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой. Большое расстояние между блоками протектора, способствующими предотвращению застревания камней и гравия, создает самоочищаемость шин и повышенную устойчивость при движении.

«Шины KAMA TYRES вновь удостоены высших наград всероссийского конкурса – продукция была отмечена дипломами лауреатов «100 лучших товаров России». Данное решение Совета организаторов Программы подтверждает высокий уровень качества товаров, выпускаемых предприятиями Компании», – сказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Вся продукция производится на мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Победителям «100 лучших товаров России» предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции, а информация о товарах включена в каталог лауреатов конкурса. Всероссийский проект, инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/