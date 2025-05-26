Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит

В понедельник канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона быстро отреагировала на вирусное видео, на котором его жена Брижит отталкивает его лицо, когда они выходят из самолета во Вьетнаме для первого этапа турне по Юго-Восточной Азии.

В коротком ролике показано, как открывается дверь самолета, в дверном проеме появляется Макрон. Через несколько секунд обе руки Брижит Макрон тянутся сбоку и прижимаются к лицу президента, что выглядит как внезапный толчок.

Макрон на мгновение удивляется, но быстро приходит в себя и машет рукой прессе снаружи.

Когда пара спускается по ступеням, Макрон предлагает Брижит свою руку, которую она не берет, предпочитая вместо этого держаться за перила.

Елисейский дворец первоначально отрицал инцидент в самолете, а затем стал преуменьшать его значение.

Это был «момент единения», согласно источнику в Елисейском дворце.