Эммануэль Макрон прибыл в Камерун в рамках первого этапа турне по Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник вечером в Яунде с первым визитом в Камерун и Центральную Африку с целью оживления политических и экономических отношений между двумя странами, которые находятся в упадке. Около 22:40 по местному времени (23:40 во Франции) главу государства встретил в аэропорту премьер-министр Камеруна Жозеф Дион Нгуте перед короткой официальной церемонией.

Эта поездка, которая также приведет его в Бенин и Гвинею-Бисау, должна позволить ему подтвердить свою «приверженность процессу обновления отношений Франции с африканским континентом» в начале своего второго пятилетнего срока, пояснил Елисейский дворец.

Эммануэля Макрона ждут во вторник утром в президентском дворце для интервью со своим 89-летним коллегой Полом Бийей, который железной рукой правил Камеруном почти 40 лет. Ожидается, что они обсудят безопасность в условиях джихадистских угроз на севере Камеруна, с Боко Харам, а также конфликт на северо-западе и юго-западе, в котором сепаратистские вооруженные группировки противостоят правоохранительным органам на протяжении более пяти лет.

Эммануэль Макрон спровоцировал возмущение власти, заявив в 2020 году после ареста оппонентом, что он «оказал давление на Пола Бийя» в связи с «невыносимым» насилием в этих регионах.

Визит приходится на то время, когда Франция, бывшая колониальная держава, наблюдает ослабление своего влияния, особенно на экономическом и торговом уровнях, перед лицом Китая, Индии и Германии. Французские компании в настоящее время представляют только около 10% экономики по сравнению с 40% в 1990-х годах.

После обеда с Полом Бийей и его женой Шанталь Эммануэль Макрон в сопровождении нескольких министров, в том числе Катрин Колонна (иностранные дела), встретится с представителями молодежи и гражданского общества. Он завершит день в «деревне Ноа», организованной бывшим чемпионом по теннису Янником Ноа, который развивает центр отдыха и образования в популярном районе Яунде, где он живет несколько месяцев в году.